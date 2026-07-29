Argentinien entwickelt sich zu einem der spannendsten Bergbaumärkte weltweit. Nach Jahren wirtschaftlicher Unsicherheit sorgen die Reformen der Regierung von Präsident Javier Milei für ein deutlich investitionsfreundlicheres Umfeld. Mit dem Förderprogramm RIGI schafft das Land Anreize für milliardenschwere Rohstoffprojekte - und genau diese Dynamik spiegelt sich inzwischen in einer Vielzahl neuer Investitionen und Projektfortschritte wider. Vor allem der Kupfersektor steht im Mittelpunkt. Angesichts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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