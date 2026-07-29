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WKN: 904604 | ISIN: CA3359341052 | Ticker-Symbol: IZ1
Stuttgart
29.07.26 | 10:01
23,280 Euro
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ARGENTINA METALS
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FIRST QUANTUM MINERALS LTD23,280+0,22 %
LUNDIN MINING CORPORATION21,520-0,19 %
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