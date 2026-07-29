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technotrans gewinnt Großserienauftrag für kompakte Temperiergeräte



29.07.2026 / 10:00 CET/CEST

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technotrans gewinnt Großserienauftrag für kompakte Temperiergeräte Langfristiger Serienauftrag mit jährlichem Volumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

Meilenstein für die Strategie Ready for Growth und Perspektivsprung für den Fokusmarkt Plastics

Zusätzlicher Auftragseingang für Großkühlanlagen im einstelligen Millionen-Euro-Bereich Sassenberg, 29. Juli 2026 - Die technotrans SE sichert sich einen Großauftrag in einer Hightech-Anwendung. Der Thermomanagement-Spezialist liefert kompakte Temperiergeräte im Rahmen eines langfristig ausgelegten Seriengeschäfts. Nach einer kurzfristig startenden Anlaufphase liegt das fortlaufende Umsatzpotenzial im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich pro Jahr. Dieser strategisch wichtige Abschluss stabilisiert das Geschäft nachhaltig und leitet eine klare Trendwende im Fokusmarkt Plastics ein. "Dieser Auftrag stellt im Rahmen unserer Strategie Ready for Growth einen entscheidenden Baustein für nachhaltiges Wachstum dar", sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. "Nach zwei wirtschaftlich herausfordernden Jahren im Bereich Plastics sehen wir jetzt eine klare Stabilisierung und einen echten Perspektivsprung für diesen Fokusmarkt." Zusätzlich verzeichnet technotrans im Fokusmarkt Plastics weitere Erfolge: technotrans gewann kürzlich mehrere Einzelaufträge für den Bau von Großkühlanlagen. Diese Projekte summieren sich auf ein Volumen im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich und flankieren den Großserienauftrag. Präzise Temperier- und Kühltechnik stärkt strategisches Wachstum

Den Hintergrund für das neu gewonnene Seriengeschäft bilden die steigenden Anforderungen in der Hightech-Industrie. Zukunftsweisende Prozesse erfordern hier hochpräzise und zuverlässige thermische Bedingungen. Standardlösungen stoßen bei diesen komplexen Anforderungen an ihre Grenzen. technotrans entwickelt für dieses Umfeld maßgeschneiderte, Temperiergeräte und Kühlsysteme. Das Produktportfolio deckt ein weites Spektrum von minus 80 bis plus 430 Grad Celsius ab. Mit dieser technologischen Kernkompetenz liefert das Unternehmen die passgenaue Antwort auf höchste Industrieanforderungen. Die exakte Temperaturregelung sichert dauerhaft die Qualität und Ausfallsicherheit sensibler Endprodukte. Mit den gewonnenen Auftragseingängen realisieren sich im Fokusmarkt Plastics die Anzeichen einer Aufhellung der konjunkturellen Situation. Die Konzernstrategie Ready for Growth zeigt auch hier deutliche Erfolge: "technotrans hat sich mit dem technologischen Know-how und der globalen Präsenz sehr gut in den relevanten Fokusmärkten positioniert und schafft auf diesem Wege eine starke Basis für zukünftiges Wachstum", sagt Michael Finger. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Ready for Growth hat technotrans die 4 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics und Print definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.440 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 244,0 Mio. €.

Hinweis

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Kontakt für Journalisten: Investor Relations:

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