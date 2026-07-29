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technotrans gewinnt Großserienauftrag für kompakte Temperiergeräte
Sassenberg, 29. Juli 2026 - Die technotrans SE sichert sich einen Großauftrag in einer Hightech-Anwendung. Der Thermomanagement-Spezialist liefert kompakte Temperiergeräte im Rahmen eines langfristig ausgelegten Seriengeschäfts. Nach einer kurzfristig startenden Anlaufphase liegt das fortlaufende Umsatzpotenzial im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich pro Jahr. Dieser strategisch wichtige Abschluss stabilisiert das Geschäft nachhaltig und leitet eine klare Trendwende im Fokusmarkt Plastics ein.
"Dieser Auftrag stellt im Rahmen unserer Strategie Ready for Growth einen entscheidenden Baustein für nachhaltiges Wachstum dar", sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. "Nach zwei wirtschaftlich herausfordernden Jahren im Bereich Plastics sehen wir jetzt eine klare Stabilisierung und einen echten Perspektivsprung für diesen Fokusmarkt."
Zusätzlich verzeichnet technotrans im Fokusmarkt Plastics weitere Erfolge: technotrans gewann kürzlich mehrere Einzelaufträge für den Bau von Großkühlanlagen. Diese Projekte summieren sich auf ein Volumen im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich und flankieren den Großserienauftrag.
Präzise Temperier- und Kühltechnik stärkt strategisches Wachstum
Mit den gewonnenen Auftragseingängen realisieren sich im Fokusmarkt Plastics die Anzeichen einer Aufhellung der konjunkturellen Situation. Die Konzernstrategie Ready for Growth zeigt auch hier deutliche Erfolge: "technotrans hat sich mit dem technologischen Know-how und der globalen Präsenz sehr gut in den relevanten Fokusmärkten positioniert und schafft auf diesem Wege eine starke Basis für zukünftiges Wachstum", sagt Michael Finger.
Weitere Informationen unter: www.technotrans.de
Über die technotrans SE:
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29.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2372882 29.07.2026 CET/CEST