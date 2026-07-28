Le 28 juillet/July 2026The Exchange has determined that Pegasus Mercantile Inc. (the "Issuer") has not met the continued listing requirements as set out in CSE Policy 2, Appendix A section 2.9.Pursuant to Policy 6 section 2.4, the Issuer may not rely on confidential price protection, nor may the Issuer complete any financing without prior Exchange approval.In accordance with Policy 3, section 5.1, the .X extension is added to the listed securities of Issuers that the Exchange has deemed to be inactive.___________________________La Bourse a déterminé que Pegasus Mercantile Inc. (l'« Émetteur ») n'a pas satisfait aux exigences de cotation continue telles qu'énoncées dans la Politique 2 de la CSE, Annexe A, section 2.9.Conformément à la Politique 6, section 2.4, l'Émetteur ne peut pas s'appuyer sur une protection confidentielle des prix, ni conclure un financement sans l'approbation préalable de la Bourse.Conformément à la Politique 3, section 5.1, l'extension .X est ajoutée aux titres cotés des Émetteurs que la Bourse a jugés inactifs.Issuer/ Emetteur: Pegasus Mercantile Inc.Old symbol/Vieux symbole: LOANNew symbol/ Nouveau symbole: LOAN.XEffective Date/ Date effective: Le 29 juillet/July 2026If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.