Wenn einer den Proteinboom so richtig reitet, dann Danone. Das zeigen die heute gemeldeten Quartalsergebnisse. Ein Anstieg im Umsatz und operativen Gewinn und trotzdem straft die Börse die Aktie mit einem Kursrutsch von -4,5% ab. Ist der Danone-Protein-Boom intakt, war er das jemals, oder wird er es noch sein? Mehr Wachstum, mehr Gewinn, ABER Danone steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 4,2%, getragen von Preiserhöhungen und echtem Mengenwachstum. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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