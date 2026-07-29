Die Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907) hat ihren Ausblick für das laufende Jahr angepasst. Der Anbieter von Software für die Bau- und Immobilienwirtschaft reagiert damit auf die Übernahme des US-Unternehmens HCSS. Der Schritt erfolgte am 28. Juli, einen Tag vor der Veröffentlichung des Halbjahresberichts. Auf den ersten Blick liest sich die Botschaft zweigeteilt. Denn das operative Geschäft läuft unverändert stark, während die Übernahme die Gewinnmarge zunächst leicht belastet. Genau diese Mischung verlangt nach Einordnung. Wer nur die sinkende Marge sieht, übersieht nämlich die eigentliche Wachstumsgeschichte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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