© Foto: Dall-EDer Kryptomarkt blickt auf den Zinsentscheid der Fed. Im Vorfeld notieren Bitcoin, Ethereum und die meisten der größten Kryptowährungen im grünen Bereich.Bitcoin und Ethereum haben sich nach dem kräftigen Rücksetzer vom Vortag am Mittwoch leicht erholt. Während Anleger auf den mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve warten, hellt sich die Stimmung am Kryptomarkt etwas auf. Dennoch bleiben die großen Kryptowährungen auf Wochensicht weiterhin im Minus. Bitcoin steigt am Mittwochnachmittag um 1,55 Prozent auf 64.378 US-Dollar. Ethereum legt um 1,96 Prozent auf 1.917 US-Dollar zu und XRP steigt um 3,32 Prozent auf 1,08 US-Dollar. Auch Solana, Doge und Hyperliquid …
Enthaltene Werte: BTC~USD,DOGE~USD,XRP~USD,ETH~USD,SOL~USD,US46438F1XXX,HYPE~EURDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE