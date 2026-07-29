Munsbach (www.fondscheck.de) - Das Anleiheportfolio wurde im Juni bei unverändertem Durchschnittsrating (A bis A+) von 53 auf 58 Titel erweitert, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412XXX/ WKN 764930).Neben einer 2046er Anleihe von SpaceX sei unter anderem eine neue NTT-Finance-Anleihe (2038) gekauft und die Position in Australia Pacific Airports (2036) ausgebaut worden. Die modifizierte Duration des Basisportfolios habe bei 10,0 verharrt. Durch den leicht erhöhten Beitrag des Overlays sei die Gesamtduration auf 11,8 gestiegen. Weil die Experten von ETHENEA von tieferen EUR-Zinsen ausgehen würden, würden sie hierfür Derivate auf 30-jährige Bundesanleihen nutzen. Der USD-Anteil im Anleiheportfolio sei mit 3,1% unverändert geblieben. Die 13,3% Staatsanleihen im Portfolio seien ausschließlich von europäischen Emittenten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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