Wien (www.fondscheck.de) - Die französische Fondsgesellschaft Amundi erweitert ihr Sortiment an börsengehandelten Fonds (ETFs) auf Investmentthemen um Produkte auf Speicherchips und Rechenzentren, so die Experten von "FONDS professionell".So solle der Amundi Global Memory Chips ETF (ISIN LU2023678XXX/ WKN LYX0ZG) ein Engagement in Schlüsseltechnologien bieten, die den Datenengpass im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) beseitigen würden. Er investiere in Unternehmen aus den USA, Südkorea sowie weiteren Ländern, die von der Nachfrage nach Datenspeicherlösungen und KI-Infrastruktur profitieren würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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