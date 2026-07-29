Emperor Metals: Hochgradige Goldmineralisierung nahe der Oberfläche auf Duquesne West

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Neue Bohrergebnisse mit 21,3 Metern zu 3,0 g/t Gold stärken das Potenzial einer hochgradigen Tagebau-Ressource auf dem Duquesne West Gold Project in Québec

Emperor Metals (CSE: AUOZ, FRA: 9NH) hat weitere Bohrergebnisse seines laufenden Explorationsprogramms auf dem Duquesne West Gold Project in Québec veröffentlicht. Besonders hervor sticht ein Abschnitt von 21,3 Metern mit 3,0 g/t Gold, der bereits in geringer Tiefe durchschnitten wurde und nach Ansicht des Unternehmens das Potenzial für eine höhergradige Ressource innerhalb eines zukünftigen Tagebaus unterstreicht. Die aktuellen Ergebnisse sind Teil eines umfangreichen Programms, das mehr als 28.000 Meter neuer Daten umfasst und die Grundlage für eine geplante wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) schaffen soll.

Hochgradiger Goldabschnitt bereits in geringer Tiefe

Das herausragende Bohrergebnis stammt aus Bohrloch DQ26-43, das 21,3 Meter mit durchschnittlich 3,0 g/t Gold ab einer Bohrlochtiefe von 64,9 Metern durchschnitt. Die vertikale Tiefe beträgt dabei lediglich rund 45 Meter, womit sich die Mineralisierung innerhalb des konzeptionellen Phase-1-Tagebaus befindet. Weitere gemeldete Abschnitte umfassen unter anderem 27,9 Meter mit 0,5 g/t Gold, 14,8 Meter mit 0,9 g/t Gold sowie 7,0 Meter mit 2,1 g/t Gold.

Besonders bemerkenswert ist die Kontinuität der Goldmineralisierung innerhalb des hochgradigen Intervalls. Mehrere Einzelproben lieferten deutlich höhere Goldgehalte, darunter 1,0 Meter mit 12,7 g/t Gold, 1,2 Meter mit 6,34 g/t Gold, 1,0 Meter mit 6,27 g/t Gold, 0,9 Meter mit 8,11 g/t Gold sowie 1,2 Meter mit 14,88 g/t Gold. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass sich innerhalb des breiteren Abschnitts mehrere hochgradige Zonen befinden.

Bohrprogramm liefert wichtige Daten für geplante PEA

Das aktuelle Explorationsprogramm kombiniert mehr als 20.000 Meter neuer Bohrungen mit rund 8.000 Metern historischer Bohrkern-Neubeprobung. Insgesamt fließen dadurch über 28.000 Meter neuer Daten in die Überarbeitung des geologischen Modells ein. Mit inzwischen mehr als 135.000 Bohrmetern auf dem Projekt sieht Emperor Metals darin einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer Preliminary Economic Assessment (PEA).

Bislang wurden Ergebnisse von 31 der insgesamt 66 Bohrlöcher veröffentlicht. Diese entsprechen rund 49 Prozent der bislang niedergebrachten Bohrmeter, jedoch erst etwa 36 Prozent aller noch ausstehenden Analyseergebnisse des Explorationsprogramms 2025/2026. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Bohrkampagne inzwischen vollständig abgeschlossen wurde und mit rund 20.500 Bohrmetern innerhalb des Budgets blieb.

Unternehmenschef John Florek sieht die aktuellen Ergebnisse als Bestätigung der Strategie, innerhalb des geplanten Tagebaus höhergradige Bereiche zu identifizieren. Ziel sei es, die durchschnittlichen Goldgehalte einer möglichen Anfangsproduktion zu erhöhen und langfristig ein großvolumiges Tagebauprojekt mit durchschnittlichen Goldgehalten von mehr als 2,0 g/t Gold zu definieren.

Künstliche Intelligenz unterstützt die Exploration

Nach Angaben des Unternehmens basiert die aktuelle Explorationsstrategie auf einer Neuinterpretation des geologischen Modells mithilfe von künstlicher Intelligenz und Machine Learning. Dadurch seien bisher nicht erkannte strukturelle Goldtrends identifiziert worden, die zusätzliche Explorationsziele innerhalb des Projekts aufzeigen. Parallel dazu setzt Emperor Metals die Arbeiten fort, um sowohl die hochgradigen Goldzonen als auch die großvolumige Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe weiter auszudehnen.

Das Duquesne West Gold Project liegt im produktiven Abitibi Greenstone Belt in Québec und verfügt derzeit über eine abgeleitete Mineralressource von 26,9 Millionen Tonnen mit 1,46 Millionen Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Goldgehalt von 1,69 g/t. Mit den aktuellen Bohrergebnissen will Emperor Metals diese Ressource sowohl qualitativ als auch quantitativ weiter ausbauen und die Voraussetzungen für die nächste Projektentwicklungsstufe schaffen.







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