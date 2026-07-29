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Dow Jones News
29.07.2026 15:33 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 30. Juli 2026 (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 30. Juli 2026 (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 2Q 
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 2Q 
*** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 2Q 
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q 
  06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 1H 
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 2Q 
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1H 
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1H 
*** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 2Q 
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 2Q 
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1H 
  07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H 
  07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 1H 
  07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q 
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
     PROGNOSE:  +0,1% gg Vq 
     1. Quartal: -0,1% gg Vq 
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1H 
*** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1H (08:30 PK; 10:15 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q 
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 2Q 
*** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q 
  07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H 
     (15:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H 
  07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H (09:00 PK) 
*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1H (09:30 PK; 11:30 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1H 
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 2Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  08:00 GB/Haleon plc, Ergebnis 1H 
  08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H 
  08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Ergebnis 1H 
  08:00 GB/Rolls-Royce plc, Ergebnis 1H 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juli 
     HVPI 
     PROGNOSE: +3,8% gg Vj 
     zuvor:  +3,6% gg Vj 
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q2 
     kalender- und saisonbereinigt gg Vq 
     PROGNOSE:  +0,1% gg Vq 
     1. Quartal: +0,3% gg Vq 
     kalenderbereinigt gg Vj 
     PROGNOSE:  +0,6% gg Vj 
     1. Quartal: +0,4% gg Vj 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, 
     Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Juli 
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
     PROGNOSE:  0,0% gg Vq 
     3. Quartal: +0,3% gg Vq 
*** 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-Pressekonferenz 
*** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1H (16:00 Analystenkonferenz) 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juni 
     Eurozone Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE: 6,2% 
     zuvor:  6,2% 
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,5% gg Vj 
     1. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,3% gg Vj 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juli 
     Wirtschaftsstimmung Eurozone 
     PROGNOSE: 95,4 
     zuvor:  95,0 
     Industrievertrauen Eurozone 
     PROGNOSE: -7,0 
     zuvor: -  7,7 
     Verbrauchervertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:    -15,9 
     Vorabschätzung: -15,9 
     zuvor:     -17,7 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juli 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 
     sowie geldpolitischer Bericht 
     Bank Rate 
     PROGNOSE: 3,75% 
     zuvor:  3,75% 
*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli 
     PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,7% gg Vj 
     zuvor:  -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     zuvor:  -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj 
  14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q 
*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:  +1,8% gg Vq 
     1. Quartal: +2,1% gg Vq 
     BIP-Deflator 
     PROGNOSE:  +4,0% gg Vq 
     1. Quartal: +3,6% gg Vq 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 2000.000 
     zuvor:  187.000 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni 
     Ausgaben / Einkommen 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vm 
     zuvor:  +0,7% gg Vm/+0,7% gg Vm 
     PCE-Preisindex / Gesamtrate 
     PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj 
     zuvor:  +0,4% gg Vm/+4,1% gg Vj 
     PCE-Preisindex / Kernrate 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj 
*** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H 
  18:05 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H 
*** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q 
*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.