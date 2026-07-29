DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 30. Juli 2026 (vorläufige Fassung)
=== *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 2Q *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 2Q *** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 2Q *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q 06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 1H *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 2Q *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1H 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H 07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 1H 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq 1. Quartal: -0,1% gg Vq *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1H (08:30 PK; 10:15 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 2Q *** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz) 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H 07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 2Q *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H (09:00 PK) *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1H (09:30 PK; 11:30 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1H *** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q *** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 2Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 GB/Haleon plc, Ergebnis 1H 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Ergebnis 1H 08:00 GB/Rolls-Royce plc, Ergebnis 1H *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juli HVPI PROGNOSE: +3,8% gg Vj zuvor: +3,6% gg Vj *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q2 kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +0,1% gg Vq 1. Quartal: +0,3% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +0,6% gg Vj 1. Quartal: +0,4% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Juli *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: 0,0% gg Vq 3. Quartal: +0,3% gg Vq *** 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-Pressekonferenz *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1H (16:00 Analystenkonferenz) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juni Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,2% zuvor: 6,2% *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,5% gg Vj 1. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,3% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juli Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 95,4 zuvor: 95,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,0 zuvor: - 7,7 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -15,9 Vorabschätzung: -15,9 zuvor: -17,7 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juli *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 3,75% zuvor: 3,75% *** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj 14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +1,8% gg Vq 1. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,0% gg Vq 1. Quartal: +3,6% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 2000.000 zuvor: 187.000 *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm/+0,7% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,1% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj *** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H *** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q ===
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July 29, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)
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