Der Umsatz stieg um 5,9 % auf 657 Mio. $ und lag ebenso über den Erwartungen wie das bereinigte Ergebnis je Aktie von 1,22 $. Stark ist die zunehmende Monetarisierung der KI-Produkte: Kunden mit mindestens einem kostenpflichtigen, eigenen KI-Angebot stehen inzwischen für rund 13 % des wiederkehrenden Jahresumsatzes, doppelt so viel wie vor einem Jahr. RingCentral erhöhte die EPS-Prognose für 2026 auf 4,96 bis 5,10 $ und erwartet nun einen freien Cashflow von 615 bis 625 Mio. $ (Börsenwert nur 4,03 Mrd. $). Allein im Quartal wurden 180 Mio. $ freier Cashflow erzielt, 85 Mio. Dollar Schulden abgebaut und Aktien für 94 Mio. $ zurückgekauft.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 31.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
Pattsituation an der Börse
CARL ZEISS MEDITEC: Comeback?
Präzisionslandwirtschaft und AgTech 2.0 unter der Lupe
DAX-Wert der Woche
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 31.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
Pattsituation an der Börse
CARL ZEISS MEDITEC: Comeback?
Präzisionslandwirtschaft und AgTech 2.0 unter der Lupe
DAX-Wert der Woche
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
© 2026 Bernecker Börsenbriefe