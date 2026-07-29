Das neue Hochleistungsmodul kombiniert Edge-KI-Verarbeitung mit Wi-Fi 6- und Bluetooth-Konnektivität für Smart-Home-, Smart-Building- und industrielle IoT-Anwendungen

Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, gibt heute die Markteinführung des FCM665D bekannt, eines leistungsstarken Wi-Fi 6- und Bluetooth-Moduls mit Edge-KI-Verarbeitungsfunktionen, das für Smart-Home-, Smart-Building- und industrielle IoT-Geräte entwickelt wurde.

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Quectel launches high-performance FCM665D module for edge AI applications

Das FCM665D wurde für Produkte wie intelligente Beleuchtung, Video-Türklingeln und zentrale Steuerungshubs entwickelt und verbindet leistungsstarke Konnektivität mit geräteinterner Intelligenz. Damit bietet es Herstellern die Möglichkeit, schnellere, intelligentere und leistungsfähigere Geräte zu entwickeln, ohne auf eine ständige Cloud-Verbindung angewiesen zu sein.

"Dieses Modul verfügt über die KI-Fähigkeiten und die Rechenleistung, um auf höchstem Niveau mithalten zu können", sagte Delbert Sun, stellvertretender Geschäftsführer der Produktabteilung bei Quectel Wireless Solutions. "Smart-Home- und IoT-Geräte müssen lokal am Edge immer mehr Aufgaben übernehmen von der Erkennung von Sprachbefehlen bis hin zur Bildverarbeitung in Echtzeit -, und das erfordert echte Rechenleistung. Das FCM665D bietet unseren Kunden diese Leistung in einem kompakten Modul, das sich einfach integrieren und einsetzen lässt."

Edge-KI-Verarbeitung für Smart-Home- und Smart-Building-Geräte

Die Markteinführung erfolgt vor dem Hintergrund einer rasant steigenden Nachfrage nach Smart-Home- und Smart-Building-Technologie. Juniper Research prognostiziert, dass die Zahl der industriellen Smart-Building-Installationen von 26 Millionen 2025 auf über 165 Millionen bis 2030 ansteigen wird, da Betreiber bestrebt sind, Energieverschwendung zu reduzieren und sensorgesteuerte Automatisierung einzuführen.

Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, muss die Intelligenz zunehmend an den Rand des Netzwerks verlagert werden näher an das vernetzte Gerät selbst. Durch die lokale Verarbeitung von Sprach-, Bild- und anderen Daten kann Edge-KI die Latenz reduzieren, die Abhängigkeit von der Cloud-Konnektivität verringern und schnellere Reaktionen ermöglichen.

Das FCM665D unterstützt diesen Wandel mit zwei speziellen Software-Entwicklungskits auf einer einzigen Hardwareplattform.

Das KI-Entwicklungskit (AIDK) unterstützt Sprachverarbeitungsfunktionen wie Echokompensation, Rauschunterdrückung, Sprachaktivitätserkennung und Schlüsselwort-Erkennung sowie Bilderkennung.

Das Audio- und Video-Entwicklungskit (AVDK) unterstützt multimedienintensive IoT-Designs, einschließlich Audio- und Videoverarbeitung, Anzeigefunktionen und Cloud-Integration.

Hochleistungsverarbeitung für KI-Workloads auf dem Gerät

Das Herzstück des FCM665D ist eine 32-Bit-Triple-Core-ARMv8-M-Star-MCU, die mit bis zu 480 MHz läuft. In Kombination mit bis zu 16 MB PSRAM und 16 MB Flash-Speicher versetzt der Prozessor vernetzte Produkte in die Lage, anspruchsvolle KI- und Multimedia-Workloads lokal auszuführen, anstatt Daten wiederholt an die Cloud zu senden.

Diese Kombination aus Edge-KI und Multimedia-Leistung macht den FCM665D für eine breite Palette vernetzter Geräte geeignet. Bildkodierungs- und -dekodierungsfunktionen unterstützen zusammen mit dedizierten Peripheriegeräten Anwendungen wie stromsparende Video-Türklingeln, Video-Türschlösser und LCD-Displays.

Die Prozessorleistung und die große Speicherkapazität des Moduls unterstützen zudem mehrere Netzwerkverbindungen sowie das lokale Zwischenspeichern von Langzeitbetriebsdaten für Energiespeicherbatterien und Photovoltaik-Wechselrichter. Dank seiner Edge-KI-Fähigkeiten eignet es sich zudem hervorragend für Smart-Home-Anwendungen wie intelligente Beleuchtung und zentrale Steuerungssysteme.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 und fortschrittliche IoT-Sicherheit

Das FCM665D bietet Single-Band-Wi-Fi-6-Konnektivität im 2,4-GHz-Band auf Basis von IEEE 802.11 b/g/n/ax sowie Classic Bluetooth 2.1 und Bluetooth Low Energy 5.4. Das Modul unterstützt zudem die WLAN-Kopplung über Bluetooth, was die Geräteeinrichtung und -anbindung vereinfacht.

Darüber hinaus verfügt das Modul über einen leistungsstarken Ethernet-Media-Access-Controller (MAC) für die Kommunikation im lokalen Netzwerk (LAN) über eine Reduced Media-Independent Interface (RMII). Es ist vollständig kompatibel mit dem Standard IEEE 802.3-2015 und ermöglicht eine zuverlässige, standardbasierte Ethernet-Konnektivität in einer Vielzahl von Embedded- und Netzwerkanwendungen. Das Modul wurde im Hinblick auf Flexibilität und einfache Integration entwickelt und eignet sich hervorragend für den Einsatz in Netzwerkschnittstellenkarten (NICs), Rechenzentrumsbrücken und Netzwerkknoten, wodurch Entwickler die Bereitstellung robuster, Ethernet-fähiger Systeme beschleunigen können.

Die Unterstützung der Sicherheitsstandards WPA-PSK, WPA2-PSK und WPA3-SAE sowie Hardware-Verschlüsselung und TrustZone-Schutz tragen zum Schutz der verbundenen Geräte und ihrer Daten bei.

Die QuecOpen-Lösung von Quectel bietet standardmäßig 50 GPIOs und je nach Pin-Multiplexing und Speicherkonfiguration bis zu 54, was Entwicklern umfangreiche Schnittstellenflexibilität für die Integration des Moduls in eine Vielzahl von Produktdesigns für Smart Home, Smart Building und industrielles IoT bietet.

Mit Abmessungen von nur 31,4 mm 18,0 mm 2,15 mm und einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ist das FCM665D sowohl für den Einbau in platzbeschränkte Verbrauchergeräte als auch für anspruchsvolle industrielle IoT-Anwendungen ausgelegt.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns dazu an, Innovationen im Bereich IoT voranzutreiben. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, der sich durch hervorragenden Support und erstklassige Dienstleistungen auszeichnet.

Mit einem weltweiten Team von über 8.900 Fachkräften sind wir führend bei der Bereitstellung von End-to-End-IoT-Lösungen, die Mobilfunk-, GNSS-, Satelliten-, Wi-Fi- und Bluetooth-Module, Hochleistungsantennen, Mehrwertdienste sowie komplette schlüsselfertige Lösungen einschließlich ODM-Dienstleistungen und Systemintegration umfassen.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

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