Wenn die Raketen von SpaceX gen Orbit steigen, blickt die Öffentlichkeit gebannt in den Abendhimmel. Dass Raketenstarts enorme Mengen Klimagas freisetzen, wird nur beiläufig kritisch bemerkt. Doch selbst SpaceX setzt alles daran, seinen ökologischen Fußabdruck zu senken. Sparpotenziale gibt es ohnehin auch noch viele auf der Erde. Das Verschließen von verwaisten Bohrlöchern aus der Öl- und Gasindustrie ist eines davon. Wenn diese eingesparten Emissionen systematisch erfasst und in Klimazertifikate umgewandelt werden, schlägt das eine Brücke zwischen der klassischen Öl- und Gasindustrie und der Raumfahrt. Wir beleuchten die Entwicklung und zeigen, wo Investoren Chancen suchen können.
Enthaltene Werte: CA98926D1069,US6745991058,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen ...
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