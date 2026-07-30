Die jüngste Schwächephase im KI-Sektor ist weniger Ausdruck einer nachlassenden Nachfrage als vielmehr Folge einer veränderten Bewertungslogik. Der Markt hinterfragt zunehmend, ob sich die gewaltigen Investitionen in neue Rechenzentren schnell genug auszahlen und ob finanziell schwache Großkunden wie OPENAI und ANTHROPIC ihre langfristigen Verpflichtungen tatsächlich erfüllen können. Unter Druck geraten deshalb vor allem Unternehmen, die hohe Investitionen vorfinanzieren müssen, stark von einzelnen Abnehmern abhängig sind oder durch die wachsende chinesische Konkurrenz leichter austauschbar werden könnten.
In diesem Umfeld dürften sich jene KI-Aktien zuerst stabilisieren, die nicht selbst Milliardenbeträge in Rechenzentren investieren müssen, sondern unverzichtbare Komponenten für deren Ausbau liefern. Besonders interessant erscheinen Anbieter von kundenspezifischen KI-Chips, Netzwerktechnik und leistungsfähigen Serverlösungen. In diesem Genre haben wir zwei Unternehmen für Sie herausgesucht. Die Unternehmen finden Sie in der Termin Börse daily, das geht auch im Einzelabruf über diesen Link (KLICK HIER).
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