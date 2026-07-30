EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Die CEOTRONICS AG erhielt von drei deutschen Kunden der Verteidigungsindustrie Aufträge im Wert von insgesamt ca. € 1,9 Mio.
Geliefert werden CT-MultiPTT 3C und CT-ComLink Anschlusskabel sowie CT-ComLink Adapterkabel.
"Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zu den Auftraggebern und dem Endkunden veröffentlichen.", teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.
30.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Straße 6
|63322 Rödermark
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L89P6LHLQVKI48
|EQS News ID:
|2374008
|Ende der Mitteilung
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2374008 30.07.2026 CET/CEST
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