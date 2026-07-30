EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

CEOTRONICS AG erhält drei Aufträge über insges. ca. € 1,9 Mio.



30.07.2026 / 10:00 CET/CEST

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Die CEOTRONICS AG erhielt von drei deutschen Kunden der Verteidigungsindustrie Aufträge im Wert von insgesamt ca. € 1,9 Mio.



Geliefert werden CT-MultiPTT 3C und CT-ComLink Anschlusskabel sowie CT-ComLink Adapterkabel.



"Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zu den Auftraggebern und dem Endkunden veröffentlichen.", teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.



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