Deutsche Verbraucher legen zunehmend Wert auf klaren Nutzen, Individualisierung und Self-Service-Angebote, da vernetzte Technologie immer stärker zum Alltag gehört das zeigt der aktuelle Assurant Global Connected Consumer Trends Report 2026.

Assurant, Inc. (NYSE: AIZ), ein weltweit tätiger US-Versicherungskonzern, der in Partnerschaft mit einigen der erfolgreichsten Marken der Welt vernetzte Geräte, Häuser und Fahrzeuge schützt, stellt heute die Ergebnisse für Deutschland aus seinem Global Connected Consumer Trends Report 2026 vor. Die Studie spiegelt globale Entwicklungen wider und zeigt, wie vernetzte Technologien zunehmend zu einem unverzichtbaren Bestandteil des täglichen Lebens deutscher Verbraucher werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass Deutschland bei der Einführung neuer Technologien einen ausgewogenen und pragmatischen Ansatz verfolgt. Mit einem Technology Sentiment Index (TSI) von 63 Punkten, der nahe am globalen Durchschnitt liegt, zeigen deutsche Verbraucher ein stabiles Vertrauen in Technologie verbunden mit einem starken Fokus auf Transparenz, Mehrwert und Kontrolle.

In Deutschland wird der Nutzen vernetzter Technologien klar erkannt: 77 Prozent der Befragten geben an, dass diese ihr Leben verbessert haben. Gleichzeitig ist die Akzeptanz an klare Erwartungen geknüpft. Verbraucher wünschen sich transparente Preise, zuverlässige Leistung und die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wie Technologien genutzt werden.

Da vernetzte Geräte immer stärker in alltägliche Aktivitäten integriert werden, steigen auch die Erwartungen an nahtlose Nutzererlebnisse. Alltägliche Probleme etwa Verbindungsstörungen, Schwierigkeiten bei der Verbindung mit dem WLAN oder begrenzter Speicherplatz können den Alltag beeinträchtigen. Dies unterstreicht die Bedeutung einer konstant hohen Produktqualität und eines effektiven Supports.

In diesem Umfeld entwickelt sich individualisierbarer Schutz zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal. Deutsche Verbraucher zeigen großes Interesse an flexiblen Schutzlösungen: 82 Prozent geben an, dass individuell anpassbare Schutz- und Versicherungslösungen die Wahrscheinlichkeit erhöht, eine Versicherung abzuschließen und beizubehalten. 80 Prozent sagen zudem, dass solche Angebote ihre Wahrnehmung einer Marke positiv beeinflussen.

Dies verdeutlicht das hohe Potenzial für transparente, relevante und auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Schutzlösungen insbesondere vor dem Hintergrund einer zunehmenden Komplexität durch KI-gestützte Geräte.

"Vernetzte Technologien werden weltweit immer zentraler für den Alltag. Entscheidend ist jedoch, wie gut diese Erlebnisse auf individuelle Kundenbedürfnisse abgestimmt werden und dabei Innovation mit Einfachheit, Vertrauen und Zuverlässigkeit verbinden", sagt Federico Bunge, President International bei Assurant. "In Deutschland wird die Akzeptanz von Technologien stark durch den Wunsch nach Kontrolle und Transparenz geprägt. Verbraucher erwarten zuverlässige Leistung sowie unkomplizierte und selbstbestimmte Nutzungserlebnisse."

Deutsche Verbraucher gehen zudem sehr eigenständig mit neuer Technologie um. Viele bevorzugen es, Probleme selbst zu lösen und greifen dabei auf leicht zugängliche Ressourcen wie Online-Videos oder Empfehlungen anderer Nutzer zurück. Dies unterstreicht die Nachfrage nach einfachen und effizienten Self-Service-Angeboten, die Kontrolle ermöglichen und Unterbrechungen minimieren.

"Die Ergebnisse für Deutschland verdeutlichen die Prioritäten, die das vernetzte Leben in Europa prägen: Transparenz, Mehrwert und Kontrolle. Verbraucher erwarten zunehmend Technologieerlebnisse, die einfach, zuverlässig und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Da vernetzte Geräte immer stärker zum Alltag gehören, werden flexible Schutzlösungen und intuitive Support-Angebote entscheidend sein, um Vertrauen aufzubauen und langfristige Kundenbindung zu fördern", sagt Felipe Sanchez, President Assurant Europe

Die Ergebnisse der Studie für Deutschland sind Teil des Global Connected Consumer Trends Report 2026 von Assurant und spiegeln einen breiteren Wandel wider: Vernetzte Technologien werden zunehmend essenziell für den Alltag, während die Erwartungen an transparente, zuverlässige und nahtlos unterstützte Nutzererlebnisse weiter steigen.

Der vollständige Assurant Global Connected Consumer Trends Report 2026 ist hier verfügbar.

Über Assurant:

Assurant Deutschland GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Assurant Inc. (NYSE: AIZ), ein weltweit führendes globales Service- und Versicherungsunternehmen, das mit den weltweit führenden Marken zusammenarbeitet, um vernetzte Geräte, Häuser und Autos zu schützen und zu warten. Als Fortune-500-Unternehmen, das in 21 Ländern tätig ist, nutzt Assurant datengesteuerte Technologielösungen, um außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter assurant.de

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260730380588/de/

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Business Development Client Services Director

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