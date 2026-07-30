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Die Ethereum Prognose steht seit Dienstag vor einer Frage, die der Kurs bisher nicht beantwortet. Morgan Stanley hat einen Ethereum-Fonds an der NYSE Arca gestartet, mit der niedrigsten Gebühr im gesamten Markt. Gleichzeitig sammelten die Ethereum-Fonds in der dritten Woche in Folge Geld ein, während aus den Bitcoin-Fonds 200 Millionen Dollar abflossen. Trotzdem notiert ETH nach einem Tagesplus von 2,38 Prozent erst bei rund 1.916 Dollar und hängt unter der Hürde bei 1.944 Dollar. Warum folgt der Preis dem Kapital nicht? Der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch verschärft diese Frage noch.

Ethereum Prognose nach dem Fondsstart und der dritten Zuflusswoche

Der Morgan Stanley Ethereum Trust startete am 28. Juli unter dem Kürzel MSSE an der NYSE Arca und bildet den CoinDesk Ether Benchmark ab, wie CoinDesk berichtet. Die Kostenquote liegt bei 0,14 Prozent und unterbietet damit jedes vergleichbare Produkt. Der Fonds folgt auf den hauseigenen Bitcoin-Trust, der bis zum 16. Juli mehr als 381 Millionen Dollar auf sich vereinte. Rund 16.000 Berater und die Plattform E-Trade geben dem Start eine Reichweite, die kaum ein anderer Anbieter erreicht.

Für die Ethereum Prognose zählt jedoch, was in den Fonds selbst passiert. In den sieben Tagen bis zum 28. Juli flossen 37.959 ETH und damit rund 71 Millionen Dollar in die Ethereum-Fonds, während die Bitcoin-Fonds 3.170 BTC im Wert von gut 200 Millionen Dollar verloren, wie Cryptonews unter Berufung auf Lookonchain meldet. Es ist die dritte Woche mit Nettozuflüssen in Folge.

Der Kurs hat davon wenig. ETH pendelt um 1.916 Dollar, der erste Widerstand liegt bei 1.944 Dollar und die runde Marke bei 2.000 Dollar darüber. Unter 1.850 Dollar rückt die nächste Auffanglinie bei 1.806 Dollar in den Blick. Der Grund für die schwache Reaktion steht in der Bilanz. Die Ethereum Prognose arbeitet mit einer Bewertung von rund 233 Milliarden Dollar, und institutionelles Geld kauft dort Zugang, nicht mehr die frühe Stufe. Genau diese frühe Stufe suchen Anleger inzwischen an anderer Stelle.

Pepeto und PepetoSwap ziehen das Kapital an, das die frühe Stufe sucht

Diese Stufe findet sich derzeit vor allem in Vorverkäufen, und der Zeitpunkt spricht dafür. Nach Monaten mit fallenden Kursen stellt sich der Kryptomarkt gerade neu auf, und viele rechnen mit der stärksten zweiten Jahreshälfte seit 2021. Bitcoin hat sich von seinen Tiefs gelöst, Ethereum verbuchte den größten Wochengewinn seit Monaten, und die Risikobereitschaft im Markt wacht wieder auf. Diese Verschiebung zeigt sich bereits daran, wohin das Geld fließt, und ein wachsender Teil davon landet im Vorverkauf von Pepeto.

Im Zentrum steht PepetoSwap, eine gebührenfreie Börse, die frühe Meme-Coins bereits listet und echte Handelsmengen auf Ethereum, BNB Chain und Solana abwickelt. Eine Brücke verbindet alle drei Netzwerke, sodass Bestände ohne Gasgebühren zwischen ihnen wandern. Diese Reibung stoppt sonst kleine Aufträge, bevor sie überhaupt zustande kommen. Hinter dem Aufbau steht ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der jenes Projekt von null auf einen Spitzenwert von über 11 Milliarden Dollar begleitet hat.

Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während die meisten Meme-Coins im selben Zeitraum an Wert verloren. Diese Nachfrage mitten in der Angst zeigt, wie informierte Wallets den Token einordnen. Bevor der Vorverkauf öffnete, ließ das Team die gesamte Codebasis von SolidProof prüfen, und das Ergebnis liegt offen einsehbar vor.

Ein Token kostet im Vorverkauf 0,000000188 Dollar, und die Gesamtmenge entspricht mit 420 Billionen Stück exakt jener des originalen Pepe-Coins. Der Markt sucht derzeit Token, die fertige Produkte mit einem frühen Preis verbinden, und die offizielle Pepeto-Website zeigt jedes Werkzeug im Betrieb und belegt jede Zahl. Ein erwartetes Binance-Listing steht am Horizont, und jede weitere Stufe im Vorverkauf verteuert genau diesen Einstieg.

Fazit

Jeder Token in dieser Ethereum Prognose hat seinen Fall, doch der Abstand zwischen Einstieg und Handelsstart fällt nirgends gleich aus. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins führte jenes Projekt auf 11 Milliarden Dollar, ohne fertiges Produkt und mit exakt derselben Tokenmenge. Pepeto hat heute eine laufende Börse hinter sich, und damit steht die Rechnung stärker als jene, die schon einmal Milliarden lieferte. Die offizielle Pepeto-Website belegt jedes Werkzeug, und dieser Preis verschwindet am ersten Handelstag. Wer jetzt einsteigt, hält die Position, die das erwartete Listing neu bewerten dürfte. Wer abwartet, übernimmt sie später zum Preis, den der Markt dann setzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welche Marken entscheiden die Ethereum Prognose in den kommenden Wochen?

Entscheidend sind 1.944 Dollar und danach die Marke bei 2.000 Dollar. Gelingt der Ausbruch, rückt der 200-Tage-Durchschnitt bei 2.217 Dollar in Reichweite, sonst drohen 1.850 und 1.806 Dollar.

Was macht den Vorverkauf von Pepeto besonders?

Pepeto betreibt mit PepetoSwap bereits eine gebührenfreie Börse samt Brücke zwischen drei Netzwerken, geprüft von SolidProof. Zahlen und Stufen des Verkaufs stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.