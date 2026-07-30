Gewinnsprung, Marktanteilsgewinne, starke Performance: Angesichts positiver Signale auf breiter Linie könnte das Institut vor einer grundlegenden Neubewertung an der Börse stehen. Die Deutsche Bank hat mit einem Gewinnsprung im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen und sieht sich auch im weiteren Jahresverlauf auf Kurs. So kletterte das Vorsteuerergebnis im zweiten Quartal um elf Prozent auf 2,68 Milliarden Euro - fast soviel wie im Rekordjahr 2007. Analysten hatten mit einem Rückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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