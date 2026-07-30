NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft habe im zweiten Quartal über dem Unternehmensziel und der Markterwartung gelegen, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:43 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000077919
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:43 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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