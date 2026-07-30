ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes nach Zahlen für das zweite Quartal von 1795 auf 1695 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten Fragen hinsichtlich des Wachstumsrezepts des Luxuswarenkonzerns aufgeworfen, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 23:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000052292
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 23:19 / GMT
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