NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Außenwerbevermarkter habe stark abgeschnitten, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000077919
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000077919
© 2026 dpa-AFX-Analyser