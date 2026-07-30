Anzeige / Werbung

Die Ethereum Prognose hat sich innerhalb weniger Wochen gedreht, und der Auslöser kommt nicht aus dem Chart. Ether notiert bei rund 1.914 Dollar und damit 1,7 Prozent höher als noch vor 24 Stunden. Gleichzeitig kehrte institutionelles Geld in die Spot-ETFs zurück und beendete eine Abflussserie, die acht Wochen gedauert hatte. Trotzdem liegt der Kurs 61,3 Prozent unter seinem Rekordhoch von 4.946 Dollar. Reicht das, um die Marke von 1.950 Dollar zu knacken, oder endet die Erholung wieder an derselben Stelle? Der Zinsentscheid vom 29. Juli liefert die nächste Antwort.

Ethereum Prognose zwischen ETF-Rückkehr und der Marke von 1.950 Dollar

Der Wendepunkt für den ETH Kurs liegt in den Zuflüssen der börsengehandelten Fonds. Zwischen dem 13. und 17. Juli sammelten die US-Spot-ETFs laut Capital.com 105 Millionen Dollar ein, die stärkste Woche seit April. In der Woche darauf kamen weitere Mittel hinzu, angeführt von BlackRock, und die Serie von acht Wochen mit Abflüssen war gebrochen.

Der Kurs reagierte messbar. Laut CoinGecko liegt Ether bei 1.914 Dollar, ein Plus von 1,7 Prozent binnen eines Tages, bei einer Marktkapitalisierung von rund 230 Milliarden Dollar. In den vergangenen 24 Stunden bewegte er sich zwischen 1.868 und 1.972 Dollar. Der Widerstand bei 1.950 Dollar hat jeden Ausbruchsversuch gestoppt, Unterstützung bietet die Zone um 1.800 Dollar.

Für die Ethereum Prognose entscheidet nun die Notenbank. Der Zinsentscheid unter Kevin Warsh fällt am Mittwochnachmittag, und von FactSet befragte Ökonomen erwarten die fünfte Pause in Folge bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Ein freundlicher Ton würde den Ausbruch über 1.950 Dollar ermöglichen, eine harte Botschaft den Test der 1.800 Dollar erzwingen.

Eine Zahl übersehen dabei viele, denn das in Layer-2-Netzwerken gebundene Kapital ist auf rund 5 Milliarden Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Eine Erholung braucht bei dieser Größe Zeit, und genau deshalb suchen Anleger parallel nach Einsätzen, bei denen eine Bewegung schneller durchschlägt.

Die Lücke, die jede Ethereum Prognose offen lässt, und Pepetos Antwort darauf

Selbst eine freundliche Ethereum Prognose mit 2.800 Dollar wäre nur ein starkes Jahr für Ether. Sie verändert aber kaum eine Position, die klein begonnen hat. Wer den Unterschied sucht, landet bei Projekten, deren Bewertung noch vor dem Markt liegt, und dort taucht Pepeto derzeit regelmäßig auf.

Mehr als 500 Millionen Menschen halten heute Kryptowährungen, und den meisten fehlt ein Werkzeug, das vor dem Kauf prüft, ob ein Token sicher ist. Genau diese Lücke schließt ein Risiko-Prüfer, der jeden Vertrag ausliest und dem Käufer vor dem ersten investierten Dollar zeigt, wo das Problem liegt. Entwickelt hat dieses Handelszentrum ein ehemaliger Binance-Experte, der außerdem eine Cross-Chain-Brücke eingebaut hat, die Token zu einem Bruchteil der üblichen Kosten zwischen Netzwerken verschiebt.

Wer eine Vertragsadresse einfügt, sieht den Risikowert in Sekunden, und besteht der Token die Prüfung, bewegt die Brücke das Kapital von Ethereum oder BNB Chain dorthin, wo der Handel stattfinden soll. Keine zweite App, kein weiterer Schritt, keine verlorene Zeit. Dieses Zusammenspiel erklärt, warum bereits mehr als 10 Millionen Dollar von Wallets gesichert wurden, die die Werkzeuge im Betrieb gesehen und danach gerechnet haben. Der Programmcode wurde vor dem Start des Vorverkaufs vollständig von SolidProof geprüft und freigegeben, was den Einstieg auf eine kontrollierte Grundlage stellt.

Die Gesamtmenge bleibt fest bei 420 Billionen Token, und vor dem Projekt liegt eine erwartete Binance-Notierung. Über die offizielle Pepeto-Website treten stündlich weitere Wallets in den Vorverkauf ein. Bei 0,000000188 Dollar je Token liegt der Abstand zum Listungspreis genau dort, wo die Rendite entsteht. Ein ehemaliger Binance-Experte hat ein arbeitendes Handelszentrum geliefert, bevor die Notierung überhaupt begonnen hat. Dieser Einstieg dürfte in dieser Form nicht bestehen bleiben, sobald der Handel an der Börse öffnet.

Fazit

Die Ethereum Prognose hat sich verbessert, seit die Spot-ETFs wieder Geld anziehen und die Abflussserie beendet ist. Bei 230 Milliarden Dollar bleibt der Weg nach oben trotzdem langsam, weil jede Bewegung eine sehr große Basis anheben muss. Frühe Ether-Käufer, die unter 10 Dollar eingestiegen sind, haben aus kleinen Beträgen einen anderen Vermögensstand gemacht, weil sie einen Tag vor der Masse handelten. Vorverkaufskäufer holen bei der Notierung genau die Differenz ab, für die alle anderen später mehr bezahlen. Ein Einstieg in den Pepeto-Vorverkauf bedeutet, auf der frühen Seite der erwarteten Binance-Notierung zu stehen. Jede Stunde führt näher an den Moment, in dem dieser Preis verschwindet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was hat die Ethereum Prognose im Juli 2026 verbessert?

Die Rückkehr der Zuflüsse in die US-Spot-ETFs hat die Ethereum Prognose gedreht. In der Woche vom 13. bis 17. Juli flossen 105 Millionen Dollar zu und beendeten eine achtwöchige Abflussserie.

Was macht Pepeto anders als eine Ether-Position?

Pepeto bietet ein Handelszentrum mit Risiko-Prüfer und Cross-Chain-Brücke, geprüft von SolidProof. Im Vorverkauf liegen inzwischen mehr als 10 Millionen Dollar, der Zugang führt über pepetocoin.com und die offizielle Pepeto-Website.