Das Aga-Khan-Museum freut sich, die Berufung von Prinz Aly Muhammad Aga Khan und Saira Bhojani in seinen Vorstand bekannt zu geben.

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Prince Aly Muhammad Aga Khan, board member, Aga Khan Museum

Prinz Aly Muhammad Aga Khan tritt dem Vorstand mit einem tiefen Engagement für Kunst und Kultur bei. Er bringt eine internationale Perspektive mit, die durch seine Arbeit bei der Aga-Khan-Stiftung und dem Aga-Khan-Musikprogramm geprägt ist. Mit seinem Engagement für die Förderung von Pluralismus und kulturellem Dialog bringt Prinz Aly eine neue Perspektive ein, die dazu beitragen wird, das Museum auf seinem weiteren Weg zu begleiten, neue Zielgruppen anzusprechen und seinen Einfluss sowohl in Kanada als auch international auszubauen. Prinz Aly ist der Sohn Seiner verstorbenen Hoheit Prinz Karim Aga Khan IV. und der Bruder Seiner Hoheit Prinz Rahim Aga Khan V.

Zu ihm gesellt sich im Vorstand Saira Bhojani, Partnerin bei Torys LLP und eine der führenden Steueranwältinnen Kanadas. Frau Bhojani genießt großes Ansehen für ihre Fachkompetenz bei der Beratung bedeutender institutioneller Investoren und Private-Equity-Gesellschaften in Bezug auf komplexe Transaktionen, Unternehmensführung und strategische Fragen. Vielen Mitgliedern der Führungsriege des Aga-Khan-Museums ist sie bereits bekannt, da sie seit 2025 als unabhängiges Mitglied im Finanz- und Prüfungsausschuss des Museums tätig ist. Ihre umsichtige Beratung, ihr kooperativer Ansatz und ihr tiefgreifendes Verständnis für Unternehmensführung machen sie zu einer wertvollen Bereicherung für den Vorstand.

"Wir freuen uns sehr, Prinz Aly Muhammad Aga Khan und Saira Bhojani im Vorstand des Aga-Khan-Museums willkommen zu heißen", sagte Tom Lentz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender. "Prinz Aly bringt eine echte Leidenschaft für die Künste, eine globale Perspektive und die Stimme einer neuen Generation mit, die dazu beitragen wird, die Zukunft des Museums mitzugestalten, während wir unsere Reichweite und Relevanz weiter ausbauen. Saira hat ihr Engagement für das Museum bereits durch ihre Arbeit in unserem Finanz- und Prüfungsausschuss unter Beweis gestellt, und ihre außergewöhnliche Expertise in den Bereichen Unternehmensführung und strategische Entscheidungsfindung wird für den Vorstand eine wichtige Bereicherung darstellen. Gemeinsam stärken sie unsere Fähigkeit, den Auftrag und die langfristige Vision des Museums voranzubringen."

Prinz Aly und Frau Bhojani treten dem 14-köpfigen Vorstand des Museums bei, dessen Vorsitz Prinz Amyn Aga Khan innehat. Ihre Ernennungen unterstreichen das Engagement des Museums für eine solide Führung, Innovation und kulturelle Vorreiterrolle.

Über das Aga Khan Museum

Das Aga-Khan-Museum in Toronto, Kanada, wurde vom Aga Khan Trust for Culture (AKTC) einer Einrichtung des Aga Khan Development Network (AKDN) gegründet und aufgebaut. Durch Dauer- und Wechselausstellungen, Bildungsangebote und darstellende Künste hat es sich das Museum zur Aufgabe gemacht, durch die Kunst Staunen, Neugier und Verständnis für muslimische Kulturen und deren Verbindung zu anderen Kulturen zu wecken. Das vom Architekten Fumihiko Maki entworfene Museum teilt sich ein 6,8 Hektar großes Gelände mit dem Ismaili-Zentrum in Toronto, das vom Architekten Charles Correa entworfen wurde. Der umliegende Landschaftspark wurde vom Landschaftsarchitekten Vladimir Djurovic gestaltet.

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