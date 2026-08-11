Das gemeinsame Unternehmen liefert mit Lumen, der KI-nativen Plattform von FGE NexantECA, das umfassendste Bild von Angebot und Nachfrage auf dem Markt für erneuerbare Kraftstoffe

FGE NexantECA gab heute den Abschluss der Übernahme von Square Commodities ("SquareCo") bekannt, der führenden Forschungs- und Datenanalyseplattform für den globalen Markt für erneuerbare Kraftstoffe.

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SquareCo wurde 2012 von Olivier Pellegrinelli gegründet und hat mit seinen Analysen der regulatorisch bedingten Nachfrage nach erneuerbaren Kraftstoffen eine starke Marktposition eingenommen. Zum namhaften Kundenstamm zählen große Ölkonzerne, Biokraftstoffhersteller und Handelshäuser.

Die Übernahme vereint die globalen Modelle und Marktinformationen von FGE NexantECA zur Ölnachfrage mit der spezialisierten Expertise von SquareCo in den Bereichen Regulierung und Nachfrage. Gemeinsam sind die beiden Unternehmen gut aufgestellt, um sich als führende Referenz für Angebot und Nachfrage auf dem gesamten Markt für erneuerbare Kraftstoffe zu etablieren, darunter schnell wachsende Segmente wie nachhaltige Flugkraftstoffe. Die Unternehmen werden Produkte entwickeln, die über die KI-native Plattform Lumen von FGE NexantECA bereitgestellt werden. Kunden profitieren dabei von deutlich erweiterten Funktionen, einer besseren Nutzererfahrung und den fundierten Erkenntnissen, die beide Unternehmen über Jahrzehnte spezialisierter Marktanalyse gewonnen haben.

Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

"Die Nachfrage nach erneuerbaren Kraftstoffen ist einer der wichtigsten strukturellen Wachstumstreiber der Energiewende. Für ein präzises Bild von Angebot und Nachfrage sind die detaillierten, regulatorisch fundierten Marktinformationen entscheidend, die Olivier und sein Team über mehr als ein Jahrzehnt hinweg aufgebaut haben", erklärt Andrew Toumazi, CEO bei FGE NexantECA. "Mit dem Zusammenschluss von SquareCo und FGE NexantECA bündeln wir hochgradig komplementäres Fachwissen über das gesamte Spektrum der Energiemoleküle und schaffen so ein wirklich erstklassiges Angebot an unsere Kunden. Wir freuen uns sehr, Olivier und das Team von SquareCo bei uns begrüßen zu dürfen."

"Seit 2012 haben wir viel erreicht. Heute beginnt für uns ein spannendes neues Kapitel, das diese Entwicklung weiter beschleunigen wird", so Olivier Pellegrinelli, Gründer von SquareCo und Head of Renewable Fuels Research bei FGE NexantECA. "Durch den Schulterschluss mit FGE NexantECA verfügen wir nun über die notwendige Plattform und die Ressourcen, um unsere besondere Stärke weiter auszubauen: regulatorische Entwicklungen auf den Biokraftstoffmärkten weltweit akribisch zu verfolgen und daraus verlässliche Marktinformationen für unsere Kunden abzuleiten. Uns verbindet der Anspruch, fundierte Analysen auf höchstem Niveau zu liefern. Gemeinsam können wir unseren Kunden künftig noch mehr bieten, ohne Abstriche bei der analytischen Tiefe und Präzision zu machen, für die unsere Arbeit steht."

Über FGE NexantECA

FGE NexantECA ist ein weltweit führender Anbieter unabhängiger Daten, Forschungs-, Analyse- und Beratungsleistungen für die Märkte Öl, Gas, LNG, Erdgasflüssigkeiten, Chemikalien und grüne Energie. Mit Fachleuten in Europa, Nordamerika, der Asien-Pazifik-Region und dem Nahen Osten unterstützt FGE NexantECA einen breit gefächerten Kundenstamm aus Öl- und Chemieunternehmen, Regierungen, Investoren und Finanzinstituten mit Erkenntnissen, die ihnen helfen, sich in einer sich wandelnden Energielandschaft zu orientieren. Erfahren Sie mehr unter fgenexanteca.com.

Über Square Commodities

Square Commodities ist ein Forschungs- und Datenanalyseunternehmen mit Schwerpunkt auf dem globalen Markt für erneuerbare Kraftstoffe und besonderer Expertise bei der Analyse regulatorisch bedingter Nachfrage in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Square Commodities wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz im schweizerischen Morges. Das Unternehmen bietet Ölkonzernen, Biokraftstoffherstellern und Handelshäusern abonnementbasierte Analysen, Daten und API-Produkte. Erfahren Sie mehr unter squarecommodities.com

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