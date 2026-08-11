Bei diesem Wettbewerb treten sieben Teams gegeneinander an, um den mit 10.000 Dollar dotierten ersten Preis zu gewinnen

Unternehmer aus aller Welt sind eingeladen, sich zu bewerben und die Chance zu nutzen, ihre Technologien oder Produkte aus den Bereichen Optik oder Photonik bei der 17. jährlichen SPIE Startup Challenge einer Fachjury vorzustellen. Die SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, veranstaltet den Wettbewerb jedes Jahr im Januar im Rahmen der Photonics West, wobei mehrere Teams Geldpreise gewinnen.

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Coalesenz won first prize for their hand-held, point-of-care coagulation analyzer at the SPIE Startup Challenge at Photonics West in January 2026.

Die SPIE Startup Challenge ist mehr als nur ein einfacher Pitch-Wettbewerb sie ist ein Einstieg in die Community der Hightech-Unternehmensentwicklung für neue Produkte in den Bereichen Gesundheitswesen und Deep Tech, mit einem Publikum aus erfahrenen Innovatoren und Investoren aus der Photonikbranche. Geldpreise in Höhe von 10.000, 5.000 und 2.500 USD werden vom Gründungspartner der Startup Challenge, Jenoptik, bereitgestellt. Zudem wird der von Jenoptik gesponserte "SPIE Jay Kumler Innovation Award" an den Finalisten verliehen, der das Engagement des ehemaligen Präsidenten von Jenoptik North America und SPIE-Fellows Jay Kumler für die Förderung von Innovationen in den Bereichen Optik und Photonik am besten verkörpert. Die teilnehmenden Teams profitieren zudem von der Betreuung durch führende Vertreter der Branche und gewinnen an Sichtbarkeit bei potenziellen Investoren.

Zu den bisherigen Preisträgern gehören Max-IR Labs, das durch präzise CO2-Überwachung in Wassersystemen den Handel mit Emissionszertifikaten ermöglicht, Advanced Optronics, das biokompatible integrierte Photonik für die intraoperative Überwachung in der Cochlea bereitstellt, sowie Coalesenz, das für sein handgeführtes Gerinnungsanalysegerät zudem den SPIE Jay Kumler Innovation Award erhielt.

"Der Gewinn des ersten Platzes bei der SPIE Startup Challenge und die Auszeichnung als erster Preisträger des SPIE Jay Kumler Innovation Award waren für unser Team bei Coalesenz ein entscheidender Meilenstein. Diese Anerkennung hat das Interesse von Investoren geweckt, neue klinische Kooperationen gefördert und uns dabei geholfen, Schwung für die Verwirklichung unserer Vision zu gewinnen: die Lebensqualität von Patienten durch eine Neugestaltung des Blutungs- und Gerinnungsmanagements am Behandlungsort zu verbessern. Wir sind der SPIE dankbar dafür, dass sie eine wichtige Plattform bereitstellt, die Start-ups im Bereich der Photonik dabei hilft, Innovationen in konkrete Auswirkungen in der Praxis umzusetzen", sagt Seemantini Nadkarni, Gründerin von Coalesenz.

Neue Unternehmen und potenzielle Start-ups mit Technologien aus den Bereichen Optik oder Photonik können unter SPIE Startup Challenge mehr über die Startup Challenge 2027 erfahren, einschließlich Tipps und Schulungen von führenden Experten. Die Bewerbungsfrist endet am 6. Oktober 2026; die Finalisten werden am 1. Dezember 2026 benachrichtigt.

Über SPIE

SPIE ist die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik. Sie bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studenten und Experten zusammen, um lichtbasierte Wissenschaft und Technik zu fördern. Die 1955 gegründete Gesellschaft verbindet sich mit der globalen Gemeinschaft durch branchenführende Konferenzen und Ausstellungen, Veröffentlichung von Konferenzbeiträgen, Büchern und Journalen in der SPIE Digitalen Bibliothek sowie Karriereförderung. In den vergangenen fünf Jahren wurden mehr als $26 Millionen in die internationale Optik-Community durch Interessenvertretung und Unterstützung wie Stipendien, Bildungsressourcen, Reisestipendien, Geschenke und die Entwicklung von Richtlinien für Politik investiert.

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