Quartalsumsatz und bereinigtes EBITDA auf Rekordniveau(1) getrieben durch die Übernahme der Sanity Group

Organigram Global Inc. (NASDAQ: OGI) (TSX: OGI), (das "Unternehmen" oder "Organigram"), Kanadas Nummer-1-Cannabisunternehmen gemessen am Marktanteil2 und eine nach der Übernahme der Sanity Group GmbH ("Sanity" oder "Sanity Group") wachsende globale Cannabisplattform, hat heute seine Ergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende dritte Quartal bekannt gegeben ("Q3 Geschäftsjahr 2026" oder "Q3").

HIGHLIGHTS IN Q3 DES GESCHÄFTSJAHRES 2026

Bruttoumsatz: 145,1 Millionen (+32 im Vergleich zum Vorjahr).

145,1 Millionen (+32 im Vergleich zum Vorjahr). Nettoumsatz: 105,8 Millionen (+49 gegenüber dem Vorjahr).

105,8 Millionen (+49 gegenüber dem Vorjahr). Bereinigtes EBITDA 1 13,4 Millionen (+136 im Vergleich zum Vorjahr).

13,4 Millionen (+136 im Vergleich zum Vorjahr). Nummer 1 Marktanteil in Kanada: Nummer 1 bei Vapes, Nummer 1 bei gemahlenen Blüten, Nummer 1 bei Konzentraten, Nummer 2 bei Blüten, Nummer 2 bei vorgerollten Joints, Nummer 3 bei Esswaren und Nummer 4 bei Getränken 2

Nummer 1 bei Vapes, Nummer 1 bei gemahlenen Blüten, Nummer 1 bei Konzentraten, Nummer 2 bei Blüten, Nummer 2 bei vorgerollten Joints, Nummer 3 bei Esswaren und Nummer 4 bei Getränken Sanity Group: Seit Abschluss der Übernahme am 15. April 2026 entsprach die Performance von Sanity den Erwartungen des Managements und trug mit einem Nettoumsatz von rund 25 Millionen (40 Millionen C$) zum Konzernergebnis von Organigram bei. Sanity setzte seine europäische Wachstumsstrategie im Laufe des Quartals weiter um und trieb die Vorbereitungen für ein weiteres Schweizer Pilotprojekt im Freizeitbereich voran, machte Fortschritte beim Markteintritt in Polen, führte im Vereinigten Königreich durch neue strategische Partnerschaften Markenprodukte ein, schloss eine bedeutende neue Partnerschaft im medizinischen Bereich in der Schweiz ab und verzeichnete dort seine ersten nennenswerten Umsätze mit medizinischem Cannabis.

"Dieses Quartal markiert einen wichtigen Meilenstein für Organigram, da wir erstmals die finanziellen Beiträge der Sanity Group für das erste Quartal berichten, die zu einem Rekordquartalsumsatz und einem bereinigten EBITDA beigetragen haben", so James Yamanaka, Chief Executive Officer. "Die Performance von Sanity entsprach voll und ganz unseren Erwartungen und unser kanadisches Geschäft beweist durch unsere Marktführerschaft sowie eine verbesserte Performance in Schlüsselkategorien angetrieben durch operative Optimierungen und gezielte Anpassungen unseres Produktportfolios weiterhin seine Widerstandsfähigkeit. Wir gehen als grundlegend verändertes Unternehmen in das letzte Quartal des Geschäftsjahres 2026 und ich freue mich darauf, die Umsetzung unserer globalen Strategie voranzutreiben, indem wir unsere integrierten kanadischen Geschäftsaktivitäten und unsere europäische Vertriebsplattform nutzen, um langfristiges Wachstum zu generieren."

"Ich möchte außerdem Paolo De Luca meine Anerkennung aussprechen, der Organigram nach neun Jahren herausragender Führung und Verdienste verlassen wird. Während seiner Zeit als Chief Financial Officer und Chief Strategy Officer spielte Paolo eine entscheidende Rolle bei vielen der für das Unternehmen transformativsten Transaktionen und trug damit maßgeblich dazu bei, den Grundstein für die Entwicklung von Organigram zu einem globalen Cannabisunternehmen zu legen. Im Namen aller bei Organigram danke ich Paolo für seine Arbeit und wünsche ihm viel Erfolg in der Zukunft."

FINANZÜBERSICHT FÜR DAS DRITTE QUARTAL DES GESCHÄFTSJAHRES 2026

Nettoumsatz: Der Nettoumsatz stieg um 49 auf 105,8 Millionen $, ausgehend von 70,8 Millionen im dritten Quartal, das am 30. Juni 2025 endete ("Q3 Geschäftsjahr 2025"), was in erster Linie auf die Beiträge der Sanity Group zurückzuführen ist.



Bereinigte Bruttomarge 3 : Die bereinigte Bruttomarge betrug 39,1 Millionen bzw. 37 des Nettoumsatzes, verglichen mit 24,2 Millionen bzw. 34 des Nettoumsatzes in Q3 des Geschäftsjahres 2025. Der Anstieg im Jahresvergleich war in erster Linie auf einen höheren Anteil internationaler Umsätze durch die Beiträge der Sanity Group sowie auf verbesserte betriebliche Effizienz auf dem kanadischen Markt zurückzuführen.

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Aufwendungen für Vertrieb, allgemeine Verwaltung und Sonstiges (Selling, General Administrative "SG&A"): Die SG&A-Aufwendungen stiegen von 24,5 Millionen in Q3 des Geschäftsjahres 2025 auf 32,7 Millionen $. Der Anstieg ist auf höhere Investitionen in Werbung, Promotions und Handelsmarketingmaßnahmen zur Unterstützung der Einführung neuer Produkte im aktuellen Berichtszeitraum sowie auf die Berücksichtigung der Aufwendungen der Sanity Group und höhere Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit der Übernahme der Sanity Group zurückzuführen. Im Verhältnis zum Nettoumsatz sanken die SG&A-Aufwendungen auf 31 %, verglichen mit 35 in Q3 des Geschäftsjahres 2025.



Nettogewinn: Der Nettogewinn belief sich auf 105,5 Millionen $, verglichen mit einem Nettoverlust von 6,3 Millionen in Q3 des Geschäftsjahres 2025. Der Anstieg des Nettogewinns im aktuellen Berichtszeitraum lässt sich in erster Linie auf höhere nicht zahlungswirksame Marktwertgewinne aus Vorzugsaktien sowie auf höhere Nettoumsätze und Bruttomargen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückführen.



Bereinigtes EBITDA 3 : Das bereinigte EBITDA betrug 13,4 Millionen gegenüber 5,7 Millionen in Q3 des Geschäftsjahres 2025. Der Anstieg des bereinigten EBITDA gegenüber dem Vergleichszeitraum ist in erster Linie auf die Beiträge der Sanity Group zurückzuführen.

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Nettoliquidität aus laufender Geschäftstätigkeit: Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Umlaufvermögens betrug 6,2 Millionen gegenüber (0,7) Millionen im Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg beruhte in erster Linie auf höheren Nettoumsätzen, dem Produktmix sowie einer höheren Bruttomarge. Die für die laufende Geschäftstätigkeit verwendeten Barmittel beliefen sich auf 4,3 Millionen $, verglichen mit einem Zufluss an Barmitteln in Höhe von 14,6 Millionen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Rückgang lässt sich vor allem auf höhere Investitionen in das Betriebskapital zurückführen und spiegelt die gewachsene Unternehmensgröße wider.



Freier Cashflow ("FCF") 3 : Der FCF belief sich auf einen Mittelabfluss von 3,9 Millionen gegenüber einem Mittelzufluss von 5,0 Millionen in Q3 des Geschäftsjahres 2025. Trotz geringerer Investitionsausgaben spiegelte der Rückgang des FCF in erster Linie die Erhöhung des Betriebskapitals zur Unterstützung des Geschäftswachstums wider.

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"Die Eingliederung der Sanity Group in Verbindung mit einer verbesserten operativen Leistung in Kanada führte zu einem Rekordquartalsumsatz und einem Rekord-bereinigten EBITDA bei gleichzeitiger Verbesserung unserer Margen", so Greg Guyatt, Chief Financial Officer. "Es verbleibt noch ein Quartal im Geschäftsjahr 2026 und wir sind nach wie vor auf Kurs, einen Nettoumsatz von über 350 Millionen US-Dollar zu erzielen. Auch die bereinigte Bruttomarge und das bereinigte EBITDA werden die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 übertreffen. Obwohl die aufgrund unserer zunehmenden Größe erforderlichen Investitionen in das Betriebskapital voraussichtlich zu einem leicht negativen freien Cashflow für das gesamte Geschäftsjahr führen werden, gehen wir weiterhin von einem positiven freien Cashflow im vierten Quartal aus, was wir als Indikator für unsere zukünftige Cashflow-Entwicklung betrachten."

BILANZ UND LIQUIDITÄT

Zum 30. Juni 2026 verfügte das Unternehmen über Barmittel (einschließlich kurzfristiger Finanzanlagen) in Höhe von 11,7 Millionen $. Die Gesamtliquidität, einschließlich der Kreditlinien, belief sich auf 49,1 Millionen $.

Ausgewählte Finanzkennzahlen (in 1.000 $, sofern nicht anders angegeben) Q3-2026 Q3-2025 Veränderung Bruttoumsatz 145.071 110.205 32 Verbrauchssteuern (39.289 (39.413 n. a. Nettoumsatz 105.782 70.792 49 Umsatzkosten 66.980 48.369 38 Bruttomarge vor Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bei biologischen Vermögenswerten und verkauften Lagerbeständen 38.802 22.423 73 Realisierter beizulegender Zeitwert aus verkauften Lagerbeständen und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit Lagerbeständen (14.410 (14.461 n. a. Nicht realisierter Gewinn aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts biologischer Vermögenswerte 17.030 18.184 (6 Bruttomarge 41.422 26.146 58 Bereinigte Bruttomarge(1) 39.065 24.226 61 Bereinigte Bruttomarge in %(1) 37 34 3 Vertriebskosten (einschließlich Marketing), allgemeine Aufwendungen und Verwaltungskosten 32.723 24.504 34 Nettogewinn (Nettoverlust) 105.538 (6.294 n. a. Bereinigtes EBITDA(1) 13.413 5.694 136 Netto-Cashflow aus (für) laufende Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals 6.168 (686 n. a. Netto-Cashflow aus (verwendet für) laufende(r) Geschäftstätigkeit nach Veränderungen des Umlaufvermögens (4.297 14.626 n. a. Anmerkung (1) Die bereinigte Bruttomarge, die bereinigte Bruttomarge in und das bereinigte EBITDA sind Finanzkennzahlen, die nicht den International Financial Reporting Standards ("IFRS") entsprechen, nicht durch die IFRS definiert sind und keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS haben. Sie sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten veröffentlicht werden; weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

Ausgewählte Bilanzkennzahlen (in 1.000 $) 30. JUNI 2026 30. SEPTEMBER 2025 Veränderung Barmittel und kurzfristige Finanzanlagen (einschließlich gebundener Barmittel) 11.667 84.420 (86 Biologische Vermögenswerte und Lagerbestände 165.056 123.954 33 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 103.363 76.523 35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Rückstellungen 99.933 89.247 12 Umlaufvermögen 172.805 158.738 9 Sachanlagen 121.148 122.977 (1 Gesamtvermögen 820.262 562.211 46 Gesamtverbindlichkeiten 334.800 213.081 57 Eigenkapital 485.462 349.130 39

ABGLEICH

Die folgende Tabelle zeigt den Abgleich des bereinigten EBITDA des Unternehmens mit dem Nettogewinn (Nettoverlust).

Abgleich bereinigtes EBITDA (in 1.000 $, sofern nicht anders angegeben) Q3-2026 Q3-2025 Nettoergebnis (Nettoverlust) wie ausgewiesen 105.538 (6.294 Addieren/(abziehen): Kapitalerträge abzüglich Finanzierungskosten 541 (73 Steuererstattung (1.590 (9.903 Abschreibungen und Amortisationen 10.124 4.789 Kosten für die ERP-Implementierung 1.217 Anschaffungs- und Transaktionskosten 5.167 654 Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts und des Nettoveräußerungswerts von Lagerbeständen und biologischen Vermögenswerten (2.357 (2.787 Inkrementelle Komponenten des beizulegenden Zeitwerts der aus Akquisitionen verkauften Lagerbestände 897 Aktienbasierte Vergütung 1.213 1.007 Sonstige (Einnahmen) Aufwendungen(1) (104.326 13.511 Rückstellung für nicht wiederkehrende Kreditausfälle (3.012 Ausgaben für Forschung und Entwicklung, abzüglich Abschreibungen 2.115 2.676 Bereinigtes EBITDA 13.413 5.694 Anmerkung (1): Die Position "Sonstige (Einnahmen) Aufwendungen" umfasst den Anteil am Verlust aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen, (Gewinne) Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen, Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten, Vorzugsaktien, bedingte Gegenleistungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte sowie bestimmte sonstige nicht operative (Einnahmen) Aufwendungen.

Die folgende Tabelle zeigt den Abgleich der bereinigten Bruttomarge des Unternehmens mit der Bruttomarge vor Fair-Value-Anpassungen:

Abgleich bereinigte Bruttomarge (in 1.000 $, sofern nicht anders angegeben) Q3-2026 Q3-2025 Nettoumsatz 105.782 70.792 Umsatzkosten vor Bereinigungen 66.717 46.566 Bereinigte Bruttomarge 39.065 24.226 Bereinigte Bruttomarge in 37 34 Abzüglich: Rückstellungen und Wertminderungen bei Lagerbeständen und biologischen Vermögenswerten 536 921 Wertberichtigungen beim realisierbaren Nettowert (273 15 Inkrementelle Zeitwertkomponente für aus Unternehmenserwerben verkaufte Lagerbestände 867 Bruttomarge vor Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts 38.802 22.423 Bruttomarge in (vor Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts) 37 32 Zuzüglich: Realisierter beizulegender Zeitwert aus verkauften Lagerbeständen und sonstige Bestandsaufwendungen (14.410 (14.461 Nicht realisierter Gewinn aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts biologischer Vermögenswerte 17.030 18.184 Bruttomarge 41.422 26.146 Bruttomarge in 39 37

Die folgende Tabelle zeigt den Abgleich des freien Cashflows des Unternehmens mit den durch die betriebliche Tätigkeit erzielten (bzw. für die betriebliche Tätigkeit verwendeten) Netto-Barmitteln und gebundenen Barmitteln:

Abgleich freier Cashflow (in 1.000 $, sofern nicht anders angegeben) Q3-2026 Q3-2025 Netto-Cashflow und gebundene Barmittel aus der (für die) laufende Geschäftstätigkeit (4.297 14.626 Abzüglich Erwerb von Sachanlagen, abzüglich staatlicher Zuschüsse 432 (9.652 Freier Cashflow (3.865 4.974

Telefonkonferenz zur Bilanz des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2026

Das Unternehmen wird eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse im Detail zu besprechen:

Datum: 11. August 2026

Uhrzeit: 8:00 am Eastern Time

Bitte nutzen Sie folgenden Link, um sich für die Telefonkonferenz anzumelden: https://events.q4inc.com/analyst/401315111?pwd=q4Su5uEp

Um eine stabile Verbindung während der gesamten Telefonkonferenz zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, sich einen Tag im Voraus oder spätestens 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz anzumelden. Nach der Anmeldung wird Ihnen per E-Mail eine Bestätigung mit den Einwahldaten und den individuellen Zugangscodes für die Telefonkonferenz zugesandt. Die Anmeldung ist bis zum Beginn der Live-Telefonkonferenz möglich.

Zugang zum Webcast: https://events.q4inc.com/attendee/401315111

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird innerhalb von 24 Stunden nach Beendigung der Telefonkonferenz unter https://www.organigram.ca/investors bereitgestellt und für einen Zeitraum von 90 Tagen nach der Telefonkonferenz archiviert.

Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Kennzahlen zur finanziellen Leistung (einschließlich bereinigter Bruttomarge, bereinigter Bruttomarge in %, bereinigtem EBITDA und freiem Cashflow), die nicht gemäß den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS definiert sind und keine standardisierte Bedeutung gemäß dieser Standards haben. Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen werden von der Unternehmensleitung zur Beurteilung der finanziellen und operativen Leistung des Unternehmens herangezogen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen es den Anlegern als Ergänzung zu den gemäß IFRS erstellten herkömmlichen Kennzahlen ermöglichen, die operativen Ergebnisse, die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung und die Aussichten des Unternehmens in ähnlicher Weise zu bewerten wie die Unternehmensleitung. Da es keine standardisierten Methoden zur Berechnung dieser Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen gibt, können die Ansätze des Unternehmens von denen anderer Unternehmen abweichen. Daher sind diese Kennzahlen möglicherweise nicht direkt vergleichbar. Dementsprechend dienen diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert betrachtet oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen herangezogen werden. Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die das Unternehmen als Nettogewinn (Nettoverlust) definiert, ausgenommen: Finanzierungskosten abzüglich Kapitalerträge; Ertragsteueraufwand (Ertrag); Abschreibungen, Amortisationen, Wertminderungen, Normalisierung der aufgrund von Wertminderungsaufwendungen bedingten Rückbuchung von Abschreibungen auf abschreibungsfähige Vermögenswerte sowie (Gewinn) Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen (entsprechend der konsolidierten Kapitalflussrechnung); aktienbasierte Vergütungen (entsprechend der konsolidierten Kapitalflussrechnung); Anteil am Verlust (Gewinn) aus Investitionen in assoziierte Unternehmen einschließlich Wertminderungsaufwendungen; Veränderung des beizulegenden Zeitwerts bedingter Gegenleistungen; Veränderung des beizulegenden Zeitwerts derivativer Verbindlichkeiten, sonstiger finanzieller Vermögenswerte und Vorzugsaktien; Aufwendungen im Zusammenhang mit Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (abzüglich Abschreibungen); nicht realisierte Gewinne aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts biologischer Vermögenswerte; realisierter beizulegender Zeitwert verkaufter Lagerbestände und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit Lagerbeständen; Rückstellungen und Anpassungen des Nettoveräußerungswerts in Bezug auf Lagerbestände und biologische Vermögenswerte; staatliche Zuschüsse, Versicherungserstattungen und sonstige nicht operative Aufwendungen (Erträge); Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten (Rückflüsse); Kosten für die ERP-Implementierung; Transaktionskosten; Kosten für die Ausgabe von Aktien; sowie Rückstellungen für erwartete Kreditausfälle bei Canndoc. Das bereinigte EBITDA soll einen Anhaltspunkt für den operativen Cashflow des Unternehmens liefern und Rückschlüsse auf die künftige finanzielle Entwicklung des Unternehmens ermöglichen. Dabei werden Anpassungen ausgeschlossen, die nicht die aktuelle operative Ertragslage widerspiegeln.

Die bereinigte Bruttomarge ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die das Unternehmen als Nettoumsatz abzüglich Umsatzkosten definiert, vor den Auswirkungen von (i) nicht realisierten Gewinnen aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts biologischer Vermögenswerte; (ii) realisierten beizulegenden Zeitwerten verkaufter Lagerbestände und sonstigen Aufwendungen im Zusammenhang mit Lagerbeständen; (iii) realisierten beizulegenden Zeitwerten verkaufter Lagerbestände aus Akquisitionen; (iv) Rückstellungen und Wertminderungen bei Lagerbeständen und biologischen Vermögenswerten; sowie (v) Rückstellungen auf den Nettoveräußerungswert. Die bereinigte Bruttomarge in wird durch Division der bereinigten Bruttomarge durch den Nettoumsatz berechnet. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen nützliche Informationen zur Beurteilung der Rentabilität unserer Geschäftstätigkeit liefern, da sie die normalisierte Bruttomarge aus dem operativen Geschäft widerspiegeln und die Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Marktwertanpassungen bei Lagerbeständen und biologischen Vermögenswerten, die gemäß IFRS vorgeschrieben sind, ausschließen.

Der freie Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (verwendet für die laufende Geschäftstätigkeit) wird berechnet als Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der Anschaffungen von Sachanlagen. Der freie Cashflow ist ein nützlicher Indikator für die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb unter normalen Betriebsbedingungen aus intern generierten Cashflows zu finanzieren, ohne dass zusätzliche Kredite aufgenommen oder bestehende Cash-Reserven verwendet werden müssen.

Die am ehesten vergleichbare Finanzkennzahl zum bereinigten EBITDA gemäß IFRS ist der Nettogewinn (Nettoverlust); eine Überleitung zu dieser Kennzahl finden Sie im Abschnitt "Überleitung" dieser Pressemitteilung. Die am ehesten vergleichbare Finanzkennzahl zur bereinigten Bruttomarge gemäß IFRS ist die Bruttomarge vor Fair-Value-Anpassung; eine Überleitung zu dieser Kennzahl finden Sie im Abschnitt "Überleitung" dieser Pressemitteilung. Die am ehesten mit dem freien Cashflow vergleichbare Kennzahl ist der Netto-Cashflow sowie der gebundene Cashflow aus (für) der laufenden Geschäftstätigkeit; eine Überleitung zu dieser Kennzahl finden Sie im Abschnitt "Überleitung" dieser Pressemitteilung.

Über Organigram Global Inc.

Organigram Global Inc. ist ein am NASDAQ Global Select Market und an der TSX notiertes Unternehmen, dessen hundertprozentige Tochtergesellschaften Organigram Inc. umfassen, einen lizenzierten Cannabis-Anbauer und Hersteller von Cannabis-Derivaten in Kanada. Durch die Übernahme von Collective Project Limited engagiert sich Organigram Global auf den Märkten für Cannabinoid-Getränke in den USA und Kanada.

Der Schwerpunkt von Organigram liegt auf der Produktion von hochwertigem, indoor angebautem Cannabis für Patienten und volljährige Freizeitkonsumenten in Kanada sowie auf dem Aufbau internationaler Geschäftspartnerschaften, um die globale Präsenz des Unternehmens auszubauen. Organigram hat außerdem ein Portfolio an legalen Cannabis-Marken für den Freizeitkonsum durch Erwachsene aufgebaut, darunter Edison, Holy Mountain, Big Bag O' Buds, SHRED, SHRED'ems, Monjour, Tremblant Cannabis, Trailblazer, Collective Project, BOXHOT und DEBUNK. Organigram verfügt über Standorte in Moncton (New Brunswick) und Lac-Supérieur (Québec) sowie über eine eigene Produktionsstätte in Winnipeg (Manitoba). Das Unternehmen unterhält außerdem zwei weitere Cannabis-Verarbeitungsanlagen im Südwesten Ontarios; eine in Aylmer und die andere in London. Die Anlage in Aylmer verfügt über erstklassige CO2- und Kohlenwasserstoff-Extraktionsanlagen und ist auf die Verfeinerung von Rezepturen, die Nachbearbeitung von sekundären Cannabinoiden sowie die Herstellung von vorgerollten Joints optimiert. Die Anlage in London wird für die Etikettierung, Verpackung und den landesweiten Versand optimiert. Das Unternehmen unterliegt dem Cannabis Act und den Cannabis Regulations (Kanada).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich im Allgemeinen an der Verwendung zukunftsgerichteter Begrifflichkeiten wie "Ausblick", "Ziel", "dürfte", "wird", "könnte", "würde", "möglicherweise", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "voraussehen", "glauben", "planen", "fortsetzen", "budgetieren", "terminieren" oder "prognostizieren" sowie an ähnliche Formulierungen, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten. Sie umfassen unter anderem Aussagen zu Erwartungen, Prognosen oder sonstigen Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände sowie zu den Vorhaben, Zielen, Strategien, Überzeugungen, Absichten, Plänen, Schätzungen, Vorhersagen, Prognosen und Aussichten des Unternehmens, einschließlich Aussagen über die zukünftige Geschäftsentwicklung des Unternehmens, die Positionierung des Unternehmens zur Erschließung zusätzlicher Marktanteile und Umsätze, einschließlich internationaler Umsätze, sowie den erwarteten anhaltenden Fortschritt bei den internationalen On-Spec-Volumina, Erwartungen hinsichtlich der Verbrauchernachfrage, die erwartete Steigerung der Bruttomargen vor Marktwertänderungen bei biologischen Vermögenswerten und Lagerbeständen, Erwartungen bezüglich der bereinigten Bruttomargen, des bereinigten EBITDA, des freien Cashflows und des Nettoumsatzes im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 und darüber hinaus, Erwartungen hinsichtlich der Anbaukapazitäten, Pläne und Ziele des Unternehmens, einschließlich der Verfügbarkeit und Quellen künftiger Finanzierungen, der Verfügbarkeit von Möglichkeiten zur Kosteneffizienzsteigerung, der Fähigkeit des Unternehmens, die Nachfrage nach seinem neu gestalteten Produktportfolio durch Personalaufstockung zu decken, Erwartungen hinsichtlich einer höheren Kapazität zur Deckung der Nachfrage aufgrund erhöhter Kapazitäten in den Anlagen des Unternehmens, Erwartungen hinsichtlich niedrigerer Produktanbaukosten, die Fähigkeit, Skaleneffekte zu realisieren und den Anbau hochzufahren, Erwartungen hinsichtlich der zunehmenden Automatisierung und der Verringerung der Abhängigkeit von manueller Arbeit, Erwartungen hinsichtlich der Markteinführung von Sorten getrockneter Blüten mit höheren Margen, Erwartungen in Bezug auf die Markt- und Verbrauchernachfrage sowie sonstige Trends im Zusammenhang mit bestehenden, neuen und geplanten Produktformen; Erwartungen hinsichtlich der Integration der Sanity Group durch das Unternehmen, einschließlich der von der Sanity Group im nächsten Kalenderjahr erwarteten Umsätze; Erwartungen hinsichtlich der FASTTM-Nanoemulsionstechnologie; Erwartungen bezüglich der EU-GMP-Zertifizierung; der Zeitplan für die Markteinführung neuer Produktformen, die Fähigkeit dieser neuen Produktformen, Umsatz zu generieren und Marktanteile zu sichern, Schätzungen hinsichtlich des zusätzlichen Umsatzes sowie allgemeinere Schätzungen oder Prognosen bezüglich des Verhaltens von Kunden, Lieferanten, Partnern, Vertriebspartnern, Wettbewerbern oder Aufsichtsbehörden; Aussagen bezüglich der Zukunft des kanadischen und des internationalen Cannabismarktes sowie Aussagen bezüglich der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens. Diese Aussagen beziehen sich nicht auf historische Fakten, sondern spiegeln die Einschätzungen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und sich der Kontrolle der Unternehmensleitung entziehen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse.

Zukunftsbezogene Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zählen: allgemeine wirtschaftliche Faktoren; geopolitische Risiken; internationale Handelsstreitigkeiten, die durch Zölle und Vergeltungszölle oder andere Nicht-Zoll-Maßnahmen ausgelöst werden; Änderungen staatlicher Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien, einschließlich Zoll-, Handels- oder Umweltrecht, -vorschriften oder -richtlinien sowie deren Durchsetzung; die Erteilung behördlicher Genehmigungen oder Zulassungen und etwaige damit verbundene Auflagen sowie deren zeitlicher Ablauf; die Fähigkeit des Unternehmens, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, die Änderungen unterliegen können; Änderungen der Regulierung, einschließlich Beschränkungen beim Verkauf neuer Produktformen; Änderungen der Börsennotierungspraktiken; die Fähigkeit des Unternehmens, Kosten, Zeitplan und Bedingungen für den Erhalt aller erforderlichen Prüfergebnisse und Zertifizierungen zu kontrollieren; Ergebnisse der abschließenden Prüfungen neuer Produkte; Änderungen von Regierungsplänen, einschließlich jener, die sich auf Vertriebsmethoden beziehen; Zeitpunkt und Art von Verkäufen und Produktrückgaben; Kaufverhalten der Kunden und Verbraucherpräferenzen, die entgegen den Prognosen ausfallen, da es sich um einen neuen und aufstrebenden Markt handelt; festgestellte erhebliche Schwächen in den internen Kontrollen des Unternehmens hinsichtlich der Finanzberichterstattung; den Abschluss behördlicher Prozesse und Zulassungsverfahren, einschließlich solcher für neue Produkte und Darreichungsformen; die Marktnachfrage und die Akzeptanz neuer Produkte und Darreichungsformen; unvorhergesehene Verzögerungen bei Bau- oder Liefervorgängen, einschließlich der Ausrüstung und Inbetriebnahme; Steigerungen der erwarteten Kosten; Wettbewerbs- und Branchenbedingungen; Veränderungen im Kaufverhalten der Kunden; sowie Schwankungen der Ernteerträge. Diese und weitere Risikofaktoren finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die von Zeit zu Zeit im Emittentenprofil des Unternehmens im System for Electric Document Analysis and Retrieval+ der Canadian Securities Administrators ("SEDAR") unter www.sedarplus.ca sowie in Berichten und sonstigen Informationen, die von Zeit zu Zeit bei der United States Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht oder dieser übermittelt werden und im Electronic Document Gathering and Retrieval System ("EDGAR") der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, einschließlich der jüngsten Management Discussion and Analysis ("MD&A") und des Jahresinformationsformulars des Unternehmens. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.

Bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument können zudem eine "Finanzprognose" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Finanzprognosen beinhalten Aussagen über die voraussichtliche finanzielle Entwicklung und Finanzlage des Unternehmens, die auf den oben beschriebenen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Vorgehensweisen beruhen und diesen unterliegen sowie auf den Erwartungen der Unternehmensleitung hinsichtlich einer starken Innovationspipeline, steigender internationaler Umsätze, hoher Cannabisqualität und höherer Wirkstoffkonzentration, der Kommerzialisierung der FAST-Nanoemulsionstechnologie in einnehmbaren Formaten und des Erhalts der EU-GMP-Zertifizierung. Derartige Annahmen basieren auf der Bewertung der derzeit verfügbaren relevanten Informationen durch die Unternehmensleitung; alle hierin enthaltenen Finanzprognosen sollen den Lesern dazu dienen, die aktuellen Erwartungen und Zukunftspläne der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments besser zu verstehen. Die tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens können von den in den Finanzprognosen genannten Beträgen abweichen, wobei diese Abweichungen wesentlich sein können. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es unter Umständen nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke oder unter anderen Umständen auf Finanzprognosen zu verlassen, und dass die oben beschriebenen Risikofaktoren sowie weitere Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Finanzprognosen abweichen.

Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, die im Abschnitt "Risikofaktoren" der MD&A vom 11. August 2026 erläutert werden und es kann keinerlei Gewähr dafür gegeben werden, dass diese Ereignisse eintreten werden.

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1 Die bereinigte Bruttomarge, die bereinigte Bruttomarge in und das bereinigte EBITDA sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen, die nicht durch die vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS definiert sind und gemäß diesen keine standardisierte Bedeutung haben; sie sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten veröffentlicht werden; weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung. 2 Verschiedene Quellen (Hifyre, Weedcrawler, Provinzbehörden, interne Modellrechnungen) Stand: Juni 2026. 3 Die bereinigte Bruttomarge, die bereinigte Bruttomarge in %, der Free Cashflow und das bereinigte EBITDA sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen, die nicht durch die vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS definiert sind und gemäß diesen keine standardisierte Bedeutung haben; sie sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten veröffentlicht werden; weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

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