Ethereum Kurs prallt am 10. August zum dritten Mal an 1.940 Dollar ab

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Der Ethereum Kurs steht am 10. August bei rund 1.920 Dollar und hat damit in sieben Tagen 2,5 Prozent gewonnen, ohne die entscheidende Marke zu nehmen. Dreimal prallte ETH zuletzt an der Zone zwischen 1.930 und 1.940 Dollar ab, und jedes Mal kam der Rücksetzer schneller. Das Handelsvolumen bleibt mit 3,6 Milliarden Dollar dünn für einen Ausbruchsversuch. Seit Juni hat der Kurs kein höheres Monatshoch mehr aufgebaut. Gleichzeitig fließen weiter frische Gelder in die amerikanischen Fonds. Was passiert zuerst, der Sprung über 1.940 Dollar oder der Rückfall in die alte Spanne?

Ethereum Kurs zwischen 1.850 Dollar und der Widerstandszone bei 1.940 Dollar

Laut CoinGecko liegt der Ethereum Kurs bei rund 1.920 Dollar, ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vortag. Die Marktkapitalisierung erreicht damit etwa 231 Milliarden Dollar bei einem Umlaufangebot von rund 120,7 Millionen Token. Vom Rekord bei 4.946 Dollar aus dem August 2025 fehlen weiterhin gut 61 Prozent. Der Wochengewinn liegt über dem Zuwachs des Gesamtmarktes, der im selben Zeitraum 1,7 Prozent zulegte.

Die Spanne der vergangenen Tage reicht laut Bybit von etwa 1.850 bis 1.930 Dollar. Ein bestätigter Ausbruch über 1.930 Dollar öffnet nach dieser Lesart den Weg Richtung 1.960 Dollar, während ein Scheitern den Blick auf die Unterstützung zwischen 1.845 und 1.860 Dollar lenkt. Der 100 Tage Durchschnitt bei rund 1.924 Dollar deckt sich fast exakt mit dem Widerstand. Ein Bruch dieser Marke ohne steigendes Volumen gilt unter Analysten als wenig belastbar. Der jüngste Handelstag zeigte eine Spanne von nur 1,45 Prozent zwischen 1.890 und 1.918 Dollar, was auf eine Kompression kurz vor der Auflösung hindeutet.

Die amerikanischen Spot Fonds nahmen in der Woche zum 5. August rund 103 Millionen Dollar auf, und BlackRock allein kaufte an einem Tag Ether im Wert von gut 50 Millionen Dollar. Über die vergangenen fünf Wochen summierten sich die Zuflüsse auf gut 424 Millionen Dollar. Das Kapital fließt, der Kurs steht. Selbst ein Sprung auf 2.100 Dollar entspräche vom aktuellen Niveau rund zehn Prozent. Wer in diesem Zyklus nach einem Vielfachen sucht, muss dorthin schauen, wo die Bewertung noch bei wenigen Millionen liegt.

Warum der Ethereum Kurs an seine Grenzen stößt und Pepeto anders rechnet

Vor dem ersten Handelstag steht der Preis fest, und erst die Notierung gibt ihn frei. Genau dieses Fenster steht derzeit offen, und es schließt mit dem erwarteten Start bei Binance. Wallets, die bei Pepeto zu 0,0000001887 Dollar eingestiegen sind, haben den Vorverkauf inzwischen auf mehr als 10 Millionen Dollar getragen.

Die eigentliche Substanz liegt in den Handelswerkzeugen hinter dem Token. PepetoSwap wickelt Geschäfte ohne Gebühren ab, sodass der Gewinn beim Halter bleibt und nicht in Kosten versickert. Der Risk Scorer prüft jeden Vertrag, bevor ein Käufer einen Dollar bindet, markiert gefährliche Token und schützt Kapital vor den Betrugsfällen, die im gesamten Markt Wallets leeren. Diese beiden Werkzeuge schirmen jeden Einstieg ab und stellen Halter auf die Bewegung ein, die eine Notierung auslösen kann.

SolidProof hat den Vertrag vor dem Start des Vorverkaufs vollständig geprüft und die Ergebnisse offengelegt, wodurch Käufer die Sicherheitslage nachvollziehen können, statt sich auf bloße Zusagen verlassen zu müssen. Mehr als 40.000 Halter sitzen bereits im Vorverkauf, und mit der erwarteten Binance Notierung erreichen diese Einstiege den offenen Markt.

Der Mitgründer des originalen Pepe Coins brachte damals dieselbe Menge von 420 Billionen Token auf eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar, und zwar ohne ein einziges Produkt. Analysten halten einen Faktor von 100 oder mehr für möglich, sobald die Notierung öffnet. Dieses Mal steht eine funktionierende Börse hinter dem Namen, und jede Wallet, die jetzt einsteigt, setzt auf ein Muster, das sich bereits einmal bestätigt hat. Wer das mit dem Ethereum Kurs vergleicht, findet bei Pepeto eine andere Ausgangslage.

Fazit

Der Ethereum Kurs zeigt ein Netzwerk mit institutioneller Nachfrage und einer Bewertung, die schnelle Vervielfachung ausschließt. Zehn Prozent bis 2.100 Dollar sind erreichbar, das Hundertfache ist es nicht. Der Unterschied liegt nicht in der Qualität des Netzwerks, sondern in der Größe des Ausgangswerts. Pepeto startet dagegen von einem Vorverkaufspreis, hinter dem eine funktionierende Börse, geprüfter Code und ein Team mit belegbarer Geschichte stehen. Die größten Gewinne früherer Jahre stammten fast ausnahmslos aus Positionen, die vor dem ersten Börsentag aufgebaut wurden. Wer erst nach der Notierung einsteigt, zahlt den Preis, den die Wallets von heute als Gewinn verbuchen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wo steht der Ethereum Kurs aktuell?

Ether notiert bei rund 1.920 Dollar. Der Widerstand liegt zwischen 1.930 und 1.940 Dollar, die Unterstützung zwischen 1.845 und 1.860 Dollar.

Warum schauen Anleger vor der Notierung auf Pepeto?

Pepeto verbindet die gebührenfreie Börse PepetoSwap mit einem von SolidProof geprüften Vertrag. Der Vorverkauf läuft auf pepetocoin.com, und der aktuelle Stand ist jederzeit auf pepetocoin.com einsehbar.