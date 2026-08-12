Krypto News heute, Cardano Kurs springt zweistellig, während der Senat das Clarity-Gesetz vertagt

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Cardano notiert am 10. August über 0,196 Dollar und beendet damit zwei Wochen mit zweistelligen Gewinnen. Die Krypto News des Tages liefern dazu ein widersprüchliches Bild. Der Senat verließ Washington ohne Abstimmung über das Clarity-Gesetz, und trotzdem hielt sich der Gesamtmarkt bei rund 2,28 Billionen Dollar. Große Adressen sammeln ADA ein, während die politische Klarheit auf den September verschoben wurde. Die Frage ist, ob dieser Ausbruch trägt oder ob er wie die Versuche der vergangenen Monate im Sand verläuft. Und noch wichtiger, wo in diesem Markt die eigentliche Rendite liegt.

Krypto News heute, der Cardano Kurs bricht aus und ADA führt den Markt an

Cardano handelt am Montag über 0,196 Dollar und stützt sich laut FXStreet auf anhaltende Käufe großer Adressen. Die Stimmung an den Terminmärkten neigt leicht ins Positive, was auf einen zweiten Anlauf nach oben hindeutet. Auf Wochensicht liegt ADA rund 14 Prozent im Plus und hat einen fallenden Kanal verlassen, in dem der Kurs fast ein Jahr gefangen war. Das Handelsvolumen zog während dieses Ausbruchs deutlich an. Damit steht ADA an der Spitze der großen Werte, während Bitcoin und Ether kaum vom Fleck kamen.

Der breite Markt lieferte die Grundlage für die Krypto News dieser Woche. Laut CoinDesk notierte Bitcoin am Montag bei 65.200 Dollar, ein Wochenplus von 3,7 Prozent gegenüber dem Monatstief bei 62.000 Dollar. Bemerkenswert ist der Auslöser, denn es gab keinen. Das Clarity-Gesetz scheiterte in der Kammer an der Stimmenzahl und wandert damit hinter die Sommerpause, wobei der 14. September als frühester Termin für eine erneute Abstimmung gilt. Stabile Zuflüsse in börsengehandelte Fonds und ein schwächerer Dollar bewegten die Kurse stärker als die Politik.

Für ADA bleibt die Rechnung nüchtern. Der Kurs liegt rund 94 Prozent unter dem Höchststand von 3,10 Dollar, und die meisten Ziele für das Jahresende liegen zwischen 0,22 und 0,30 Dollar. Das entspricht einem Plus von elf bis 52 Prozent. Der nächste technische Widerstand liegt bei 0,2206 Dollar, und darunter greift die Unterstützung bei 0,1859 Dollar. Ohne frischen Auslöser bleibt der Kurs an die Stimmung des Gesamtmarktes gekoppelt. Bei einer Bewertung von etwa sieben Milliarden Dollar müsste außergewöhnlich viel neues Kapital fließen, damit daraus mehr wird. Die Krypto News der vergangenen Tage zeigen also eine Erholung, aber keine Vervielfachung.

Krypto News zu Pepeto, warum dieser Vorverkauf eine andere Rechnung eröffnet

Elf bis 52 Prozent bei sieben Milliarden Dollar Bewertung beschreiben eine Erholung, keine Wende im Depot. Wer nach der Zahl sucht, die eine finanzielle Lage verändert, muss dorthin schauen, wo die Bewertung noch klein genug ist, um sich zu vervielfachen. Genau dort läuft derzeit ein Vorverkauf, der bei null anfängt statt bei sieben Milliarden.

Die Cross-Chain-Brücke von Pepeto verbindet Token über mehrere Netzwerke hinweg ohne Gebühren, sodass Kapital vereint bleibt statt über einzelne Ketten verstreut zu werden. Der Handelsplatz selbst verarbeitet bereits Transaktionen, und PepetoSwap führt jeden Handel kostenfrei aus, wodurch Gewinne beim Kauf und beim Verkauf nicht abschmelzen. Hinter dem Projekt steht der Mitgründer des originalen Pepe-Coins. Bevor der erste Dollar in den Vorverkauf floss, hat SolidProof jeden einzelnen Vertrag durchgesehen und bestätigt, was ein Sicherheitsargument liefert, das die meisten frühen Angebote schlicht nicht vorweisen können.

Mehr als 10 Millionen Dollar hat diese Gemeinschaft aufgebracht, und zwar in einem Zeitraum, in dem die Furcht im Markt am größten war. Das ist kein Zufallskapital, sondern Überzeugung. Die Wallets, die jetzt einsteigen, tun das, was die Gewinner des vergangenen Zyklus taten, bevor die Masse ankam. Der letzte Zyklus machte genau jene wohlhabend, die sich zuerst bewegten.

Der Vorverkauf nähert sich seiner letzten Stufe vor dem erwarteten Binance-Listing, das Halter zu Händlern am offenen Markt macht. Die vollständigen Einzelheiten zum Vorverkauf sind auf pepetocoin.com hinterlegt. Beim Handelsstart halten Analysten einen Sprung auf ein Mehrfaches des aktuellen Preises für denkbar, eine Spanne, die ADA aus seiner heutigen Bewertung heraus nicht mehr bieten kann. Jede Stufe schließt schneller als die vorherige, und mit dem Handelsstart dürfte die feste Preisstufe verschwinden.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen einen Markt, der sich ohne politische Hilfe stabilisiert hat. Nur bleibt ADA mit elf bis 52 Prozent Aufwärtspotenzial ein Wert für Geduldige. Pepeto steht daneben, weil der Handelsplatz läuft, jeder Vertrag geprüft ist und das Kapital mitten in der Furcht zusammenkam. Eine Gruppe wird den Einstieg jetzt nutzen und das Listing beobachten. Die andere wird wissen, dass sie alles klar vor sich hatte und trotzdem gewartet hat. Diese Stufe bleibt genau so lange offen, bis der Handel beginnt, und was aus einem Einstieg heute werden könnte, entscheidet sich davor.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News heute?

Der Senat vertagte das Clarity-Gesetz mit 51 von 60 nötigen Stimmen auf den 14. September. Cardano stieg trotzdem über 0,196 Dollar, Bitcoin hielt 65.200 Dollar.

Was ist Pepeto und wo läuft der Vorverkauf?

Pepeto betreibt eine Memecoin-Börse mit Cross-Chain-Brücke, die SolidProof geprüft hat und deren Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Der Vorverkauf läuft über pepetocoin.com, erreichbar unter pepetocoin.com.