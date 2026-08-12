Berlin (ots) -KI nutzen, um Pressespiegel für Kunden zu erstellen: Was Medienbeobachtern und Agenturen rechtlich bisher verwehrt war, ist nun möglich.Grundlage ist das jetzt verabschiedete Zertifizierungsverfahren für die KI-Lizenz zur Pressespiegelerstellung. Die PMG Presse-Monitor, der Interessenverband der Medienbeobachter (IVDM) und ein Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht haben es gemeinsam entwickelt."Die Zertifizierung schafft für alle Marktteilnehmer verlässliche Bedingungen. Sie gewährleistet eine rechtssichere und faire Nutzung hochwertiger journalistischer Inhalte und macht den Einsatz von KI bei der Pressespiegelerstellung transparent", sagt Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG. "Nicht zuletzt unterstützt sie Unternehmen dabei, Anforderungen des EU AI Act zum Umgang mit urheberrechtlich geschützten Inhalten einzuhalten."Nach erfolgreicher Zertifizierung können Medienbeobachter oder Agenturen im Auftrag von PMG-Kunden Pressespiegel für diese mit Hilfe von KI-Anwendungen erstellen.Klare Vorgaben für ein transparentes VerfahrenDie Möglichkeit der Zertifizierung richtet sich an Medienbeobachter und Agenturen, die in der Europäischen Union für Kunden der PMG tätig sind. Voraussetzung sind ein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb sowie nachgewiesene technische und organisatorische Kompetenz für die KI-gestützte Pressespiegelerstellung - einschließlich entsprechend qualifizierter Mitarbeitender.Der Antrag und alle Unterlagen können per E-Mail unter zertifizierung@presse-monitor.de eingereicht werden.Weitere Informationen zur Zertifizierung finden Sie unter https://www.pressemonitor.de/partner/medienbeobachter-zertifizierung/Sebastian Rohwer, Vorstand des IVDM, betont: "Das Verfahren setzt einheitliche Standards für den rechtssicheren Einsatz von KI in der Medienbeobachtung. Davon profitieren Auftraggeber ebenso wie Dienstleister. Wir haben den Boden bereitet für einen rechtlich einwandfreien und produktiven KI-Einsatz in unserer Branche."Hintergrund: Die KI-Lizenz für PressespiegelerstellungDie KI-Lizenz für Pressespiegelerstellung der PMG ermöglicht zahlreiche KI-gestützte Handlungen wie Zusammenfassungen, Übersetzungen oder Indexierungen.Für PR- und Kommunikationsprofis vereinfacht die KI-Lizenz die tägliche Praxis erheblich, denn sie stellt die Bearbeitung von Pressespiegeln auf rechtssichere Beine. Einzige Voraussetzung ist ein bestehender Pressespiegel-Vertrag mit der PMG. Dank der Zusammenarbeit mit der VG WORT sind auch die Interessen von Journalistinnen und Journalisten berücksichtigt.Über die PMG Presse-MonitorDie PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG ist einer der führenden Anbieter für die digitale Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung im deutschsprachigen Raum. Über 900 Verlage und Contentproduzenten aus aller Welt stellen ihre Inhalte im PMG MediaHub täglich für eine rechtssichere Zweitverwertung zur Verfügung. Die PMG vermarktet Inhalte und Rechte an PR-Profis und Kommunikationsabteilungen in Unternehmen und Behörden sowie an professionelle Medienbeobachter.Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage. Zu den Gesellschaftern zählen Axel Springer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung, der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger sowie der Medienverband der freien Presse.Über den IVDMDer IVDM - Interessenverband der Medienbeobachter e. V. - setzt sich für faire Marktbedingungen, Medienvielfalt und Innovationskraft ein.Als Stimme der Branche führt der IVDM den Dialog mit Politik, Verwaltung und relevanten Institutionen. Mit Empfehlungen und Stellungnahmen bringt er die Perspektive der Branche in politische und wirtschaftliche Entscheidungsprozesse ein.Pressekontakt:Roger DormeierMarketing | Kommunikation | PRPMG Presse-Monitor GmbH & Co. KGE-Mail: roger.dormeier@presse-monitor.deOriginal-Content von: PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32453/6331617