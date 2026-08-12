Bitcoin Prognose August 2026, Test bei 66.000 Dollar nach 850 Millionen Dollar ETF Zuflüssen

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Der Kurs von Bitcoin steht bei rund 65.100 Dollar und schloss die Woche erstmals seit Ende Juli über 65.000 Dollar. Deutlich spannender ist die Zahl dahinter, denn in der ersten Augustwoche flossen etwa 850 Millionen Dollar netto in die amerikanischen Spot ETFs. Im gesamten Juli waren es nur rund 170 Millionen Dollar. Institutionelles Geld kehrt also zurück, während der Kurs kaum von der Stelle kommt. Die Bitcoin Prognose hängt jetzt an einer einzigen Marke. Schafft BTC den dritten Anlauf über 66.000 Dollar oder entsteht daraus ein dreifaches Top?

Bitcoin Prognose nach dem stärksten ETF Zufluss seit April

Die Zuflüsse in die amerikanischen Spot ETFs summierten sich laut FXEmpire von Montag bis Freitag auf etwa 850 Millionen Dollar, womit die erste Augustwoche das gesamte Juli Ergebnis um das Fünffache übertraf. Der Kurs pendelte in dieser Zeit zwischen rund 64.000 und 65.100 Dollar, ohne den Anstieg direkt abzubilden. Genau diese Lücke zwischen Kapitalzufluss und Preis beschäftigt derzeit den Markt. Die Fonds auf Ethereum, Solana und XRP zeigten am 7. August kaum Bewegung, was den Zufluss als gezielte Wette auf Bitcoin ausweist.

Der Wochenwert von etwa 853 Millionen Dollar ist laut Cryptonomist das stärkste Ergebnis seit April, und der iShares Fonds von BlackRock vereinnahmte davon rund 81 Prozent. Allein zwischen dem 3. und dem 5. August sammelten die Produkte etwa 626 Millionen Dollar ein, wobei der 5. August mit rund 244 Millionen Dollar den stärksten Einzeltag seit Ende Juli markierte. Ein schwacher amerikanischer Arbeitsmarktbericht für Juli senkte die Erwartung weiterer Zinsschritte, was Risikoanlagen im Vergleich zu verzinsten Alternativen attraktiver macht und die BTC Prognose stützt. Auf Jahressicht stehen die Fonds trotzdem mit rund 4,5 Milliarden Dollar im Minus.

Technisch entscheidet sich die Bitcoin Prognose an der Zone um 66.000 Dollar, an der zwei Anläufe bereits gescheitert sind. Gelingt der Bruch, ergibt sich aus der Formation ein Ziel von etwa 75.000 Dollar, scheitert er erneut, droht ein Rücksetzer in Richtung 60.000 Dollar. Der relative Stärkeindex hat die Signallinie bereits von unten gekreuzt, was Käufer als frühes Zeichen werten. Selbst das freundliche Szenario bedeutet aber nur einen Zuwachs von rund 15 Prozent, weil ein Bestand dieser Größe keine schnelleren Sprünge zulässt. Diese Begrenzung erklärt, warum ein Teil des Kapitals derzeit dort sucht, wo die Ausgangsbasis noch winzig ist.

Bitcoin Prognose gegen Pepeto, wo PepetoSwap jede Position vollständig lässt

Wenn institutionelles Kapital genau dort kauft, wo private Anleger im Juli verkauft haben, lohnt der Blick auf einen Vorverkauf, der derselben Überzeugung folgt. Die Bitcoin Prognose beschreibt eine Erholung, Pepeto beschreibt dagegen eine völlig andere Ausgangsgröße. BTC bleibt der Anker des gesamten Marktes, doch das Fenster bei Pepeto verengt sich nach Angaben des Projekts von Tag zu Tag.

PepetoSwap wickelt jeden Token Tausch ohne Kosten ab, sodass keine Gebühr die Größe der Position angreift. Ein Risiko Scanner untersucht Verträge, bevor Mittel festgelegt werden, und markiert die versteckten Fallen, die 2022 Milliarden aus privaten Konten abgezogen haben. Beide Werkzeuge halten das Kapital von ungeprüften Verträgen fern und beantworten damit die Frage, die vor jedem Einstieg steht.

Zum Team gehört ein Entwickler, der zuvor als Binance Experte im operativen Bereich tätig war. Jede einzelne Zeile des Programmcodes durchlief eine vollständige Prüfung durch SolidProof, bevor Käufer erstmals Kapital einzahlen konnten, was die Sicherheitsfrage bereits vor dem Einstieg klärt. Der Vorverkauf sammelte mehr als 10 Millionen Dollar ein, während jede große Münze im Kurs nachgab, und der Einstiegspreis steht bei 0,0000001887 Dollar.

Analysten erwarten das 100 bis 300 fache gegenüber dem Vorverkaufsniveau, sobald Binance den Handel eröffnet, und dieses eine Ereignis könnte frühe Einstiege in offen handelbare Positionen überführen. Weil das Netzwerk Werkzeuge für jede Marktlage liefert, dürfte der Zeitraum nach der Notierung Boden für Wachstum bieten. Jeder Tag ohne Entscheidung schiebt den Einstieg näher an den Kurs, den die Börse setzt.

Fazit

Eine Erholung auf 82.000 Dollar gilt als bestes Szenario, also rund 37 Prozent von 60.000 Dollar aus. Genau daran zeigt sich die Grenze der Bitcoin Prognose, denn ein Bestand dieser Größe kann keine Vervielfachung liefern. Der letzte Zyklus machte jene Wallets reich, die zuerst handelten, und Pepeto öffnet vor der Binance Notierung dasselbe Fenster. Über die offizielle Pepeto Website lässt sich die Position sichern, bevor die Notierung sie für immer entfernt. Der Abstand zwischen den Wallets, die jetzt kaufen, und den übrigen misst sich in Tagen, und genau diese Tage könnten über die Vervielfachung entscheiden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für August 2026?

Die Bitcoin Prognose zielt auf etwa 75.000 Dollar, sofern BTC den Widerstand bei 66.000 Dollar bricht. Scheitert der dritte Anlauf an dieser Marke, droht ein Rücksetzer in Richtung 60.000 Dollar.

Kann Pepeto mehr liefern als die Bitcoin Prognose?

Analysten sehen dafür Spielraum, weil Pepeto während des Abverkaufs mehr als 10 Millionen Dollar einsammelte und vollständig von SolidProof geprüft wurde. Der Einstieg läuft über pepetocoin.com, und die Adresse pepetocoin.com bleibt bis zur Binance Notierung geöffnet.