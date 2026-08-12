"Wir sehen einen Wendepunkt": Warum Graphen nach 20 Jahren in der Industrie ankommt

Anzeige / Werbung

Graphen wird seit seiner Entdeckung vor gut 20 Jahren als "Supermaterial" bezeichnet. Kaum ein anderer Werkstoff wurde mit ähnlich großen Erwartungen verbunden. Seine außergewöhnlichen mechanischen, elektrischen und chemischen Eigenschaften sollten Batterien leistungsfähiger, Verbundwerkstoffe leichter und industrielle Materialien widerstandsfähiger machen.

Der große kommerzielle Durchbruch ließ jedoch lange auf sich warten. Nach Ansicht von Nick O'Loughlin, Managing Director von Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750), verändert sich die Situation inzwischen. In einem aktuellen Videointerview spricht der Unternehmenschef von einem Wendepunkt, den Sparc insbesondere während der vergangenen 12 bis 18 Monate beobachtet habe.

"Wir haben definitiv das Gefühl, dass wir in den vergangenen 12 bis 18 Monaten einen Wendepunkt erreicht haben", sagt O'Loughlin. Immer mehr Unternehmen würden graphenverstärkte Materialien kommerzialisieren - und genau diese Fortschritte sorgten wiederum für neues Interesse am gesamten Sektor.

Auf den ersten Graphen-Hype folgte die schwierige Realität

Die Ausgangslage klang zunächst geradezu ideal. Graphen besteht aus reinem Kohlenstoff, dessen Atome in einer zweidimensionalen hexagonalen Struktur angeordnet sind. Seine besonderen Eigenschaften machten den Werkstoff unmittelbar nach seiner Isolierung zu einem der bekanntesten neuen Materialien der vergangenen Jahrzehnte.

Doch zwischen einem außergewöhnlichen Material im Labor und einem industriell nutzbaren Produkt liegt ein großer Unterschied.

"Seit seiner Entdeckung wurde Graphen immer wieder als Supermaterial bezeichnet", sagt O'Loughlin. Gleichzeitig räumt er ein: "Es war aus verschiedenen Gründen ein schwieriges Material zu kommerzialisieren."

Der Sparc-Chef spricht sogar von mehreren "Hypezyklen", die der Markt seit der Entdeckung durchlaufen habe. Große Erwartungen trafen immer wieder auf die Schwierigkeiten industrieller Anwendung. Ein entscheidendes Problem: Graphen ist keineswegs immer dasselbe Material.

"Graphen ist keine Einheitslösung"

Genau diese Erkenntnis betrachtet O'Loughlin heute als einen wichtigen Grund dafür, warum die kommerzielle Nutzung Fortschritte macht.

"Graphen ist kein Material nach dem Prinzip 'One size fits all'", erklärt er. Vielmehr müsse das jeweilige Material "für die konkrete Endanwendung richtig verstanden, ausgewählt und charakterisiert werden".

Unter dem Begriff Graphen werden in der Industrie zahlreiche Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften angeboten. Herstellungsverfahren, Struktur und Qualität unterscheiden sich. Ein Material, das für eine bestimmte Anwendung funktioniert, muss deshalb nicht automatisch für eine andere geeignet sein.

Nach Einschätzung O'Loughlins hat die Branche in den vergangenen Jahren genau an diesem Punkt dazugelernt. "Die Herstellungsverfahren werden nicht nur vielfältiger, sondern auch besser und konsistenter", sagt er. Gleichzeitig hätten Unternehmen, die Graphen in industrielle Materialien integrieren, ein besseres Verständnis dafür entwickelt, welche Qualität sie für welche Aufgabe benötigen.

Damit verschiebt sich auch die Diskussion. Entscheidend ist nicht mehr allein, welche spektakulären Eigenschaften Graphen theoretisch besitzt. Entscheidend ist, welche Variante innerhalb eines konkreten Produkts zuverlässig funktioniert.

Warum Sparc selbst kein Graphen produziert

Diese Erkenntnis prägt auch das Geschäftsmodell von Sparc Technologies. Anders als verschiedene andere Unternehmen im Graphen-Sektor produziert Sparc das Ausgangsmaterial bewusst nicht selbst.

"Sparc hat kein Graphen produziert und produziert auch heute kein Graphen selbst", erklärt O'Loughlin. Stattdessen arbeitet das Unternehmen mit unterschiedlichen Lieferquellen und integriert ausgewählte Materialien in industrielle Anwendungen.

Das wichtigste Beispiel ist ecosparc, Sparcs Graphen-Additiv für Schutzbeschichtungen. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Verbesserung des Korrosionsschutzes.

Die Entscheidung gegen eine eigene Graphenproduktion fiel laut O'Loughlin bereits bei der Gründung des Geschäftsbereichs. Der Grund folgt unmittelbar aus den Erfahrungen mit dem Material: Würde Sparc ausschließlich das eigene Graphen einsetzen, müsste dieses Material für sämtliche Anwendungen geeignet sein.

O'Loughlin sieht genau darin eine Einschränkung.

"Indem wir unabhängig und flexibel darin bleiben, woher wir unser Graphen beziehen, glauben wir, die besten Chancen zu haben, für jede Aufgabe das beste Material einzusetzen."

Korrosionsschutz benötigt anderes Graphen als leitfähige Beschichtungen

Wie wichtig diese Flexibilität sein kann, zeigt ein zweiter Anwendungsbereich von Sparc. Neben Schutzbeschichtungen arbeitet das Unternehmen auch an elektrostatisch ableitfähigen und elektrisch leitfähigen Beschichtungen.

Dort setzt Sparc nach Aussage des CEO teilweise andere Graphenquellen ein als bei ecosparc.

"Bei elektrostatischen und leitfähigen Beschichtungen arbeiten wir mit anderen Graphenquellen als bei Schutzbeschichtungen", sagt O'Loughlin.

Damit wird aus der Beschaffungsstrategie ein wesentlicher Teil des technologischen Ansatzes. Sparc will nicht ein vorhandenes Material möglichst vielen Anwendungen aufzwingen. Stattdessen beginnt die Entwicklung mit der gewünschten Funktion und sucht anschließend nach der passenden Graphenqualität.

"Am Ende kommt es darauf an, dass Graphen passend für die Aufgabe ausgewählt wird, die es erfüllen soll", fasst der CEO zusammen.

Der Graphen-Markt wird erwachsener

Genau darin könnte auch der von O'Loughlin beschriebene Wendepunkt liegen. Die erste Graphen-Euphorie wurde vor allem durch die außergewöhnlichen Eigenschaften des Materials getragen. Die aktuelle Phase wird dagegen zunehmend von industrieller Erfahrung geprägt.

Herstellungsprozesse werden konsistenter. Entwickler verstehen besser, welche Graphenvarianten für welche Anwendungen geeignet sind. Und aus wissenschaftlichen Projekten entstehen zunehmend konkrete Materialien und Produkte.

Für Sparc Technologies ist diese Entwicklung besonders relevant. Das Unternehmen setzt nicht darauf, selbst möglichst große Mengen Graphen zu produzieren. Sein Geschäftsmodell beginnt einen Schritt später: beim Auswahlprozess und bei der Frage, wie sich die jeweils passende Graphenqualität in ein bestehendes Industrieprodukt integrieren lässt.

Nach mehr als 20 Jahren Graphen-Forschung könnte genau diese pragmatische Herangehensweise eine entscheidende Veränderung des Marktes markieren. Oder, wie O'Loughlin es beschreibt: Die Branche lernt zunehmend, dass Graphen kein universelles Wundermittel ist. Erst wenn das richtige Material für die richtige Aufgabe ausgewählt wird, kann aus dem viel zitierten "Supermaterial" tatsächlich ein Industrieprodukt werden.

Quellen:

Interview zwischen der Dr. Reuter Investor Relations GmbH und Nick O'Loughling, dem CEO von Sparc Technologies.

Lassen Sie sich in den Verteiler für Sparc Technologies Limited oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Sparc Technologies Limited" oder "Nebenwerte".

Sparc Technologies Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000115750

https://sparctechnologies.com.au/corporate-information/

Disclaimer/Risikohinweis Sparc Technologies Limited

Interessenkonflikte: Mit Sparc Technologies Limited existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Sparc Technologies Limited. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Sparc Technologies Limited können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Sparc Technologies Limited einsehen: https://sparctechnologies.com.au/corporate-information/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post "Wir sehen einen Wendepunkt": Warum Graphen nach 20 Jahren in der Industrie ankommt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000115750