"Wir sehen einen Wendepunkt": Warum Graphen nach 20 Jahren in der Industrie ankommt

Anzeige / Werbung
Graphen wird seit seiner Entdeckung vor gut 20 Jahren als "Supermaterial" bezeichnet. Kaum ein anderer Werkstoff wurde mit ähnlich großen Erwartungen verbunden. Seine außergewöhnlichen mechanischen, elektrischen und chemischen Eigenschaften sollten Batterien leistungsfähiger, Verbundwerkstoffe leichter und industrielle Materialien widerstandsfähiger machen.
Der große kommerzielle Durchbruch ließ jedoch lange auf sich warten. Nach Ansicht von Nick O'Loughlin, Managing Director von Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750), verändert sich die Situation inzwischen. In einem aktuellen Videointerview spricht der Unternehmenschef von einem Wendepunkt, den Sparc insbesondere während der vergangenen 12 bis 18 Monate beobachtet habe.
"Wir haben definitiv das Gefühl, dass wir in den vergangenen 12 bis 18 Monaten einen Wendepunkt erreicht haben", sagt O'Loughlin. Immer mehr Unternehmen würden graphenverstärkte Materialien kommerzialisieren - und genau diese Fortschritte sorgten wiederum für neues Interesse am gesamten Sektor.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)