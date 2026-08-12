The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2026
ISIN Name
US00914AAXXX SUMIS.AIR.LE 21/26 MTN
XS2333657XXX CATH.PAC.FIN 21/26 MTN
US928563AXXX VMWARE 21/26
XS2010027XXX UNITED GRP 21/28 REGS
DE000HLB2XXX LB.HESS.THR.CARRARA08K/20
DE000HLB2XXX LB.HESS.THR.CARRARA08L/20
XS0264824XXX SIEMENS FINANC.06/26REGS
XS2189356XXX ARDAGH P.F./ 20/26 REGS
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A1818
EU000A2SCXXX EFSF 23/26
CH1206367XXX WUERTH FIN. 22/26
XS2342908XXX CIFI HLDG GP 21/26
XS2521025XXX DNB BANK 22/27 FLR MTN
USC01026BXXX AIR CANADA 21/26 REGS
US581557BXXX MCKESSON 21/26
US46124HAXXX INTUIT 23/26
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2174
USG8267GAXXX SM.KAPPA TR. 24/54 REGS
DE000A352XXX KRED.F.WIED.24/36 MTN
XS2667547XXX M.B.INT.FIN. 23/26 MTN
XS2660425XXX ICELAND BOND 23/27 FLR
XS2660424XXX ICELAND BOND 23/27 REGS
XS2667627XXX CATERP.F.SV. 23/26 MTN
US91282CHXXX USA 23/26
XS1475716XXX PLAC.F.PEOP. 16/26 MTN
XS2587351XXX GM FINANCIAL 23/26 MTN
US427866AXXX HERSHEY CO. 16/26
US369550AXXX GENL DYNAMICS 16/26
US94419LAXXX WAYFAIR 19/26 CV
US15189TBXXX CENTERPOINT 24/26 CV
US18915MAXXX CLOUDFLARE 21/26 ZO CV
US219350AXXX CORNING 2036
US89356BAXXX TRANSCDA TRUST 16/76 FLR
US674599CXXX OCCID.PETROL 19/26
US690742AXXX OWENS CORNG NEW 16/26
DE0001102XXX BUNDANL.V.16/26
AU3CB0235XXX EIB EUR. INV.BK 16/26 MTN
US071813BXXX BAXTER INTL 16/26
US912810EXXX US TREASURY 2026 15.08
US02079KAXXX ALPHABET 16/26
US9128282XXX US TREASURY 2026
DE000LB1QXXX LBBW STUFENZINS 18/26
US25746UCXXX DOMINION ENERGY 16/26
US06406FAXXX BK OF NY MELLON 2026
US30231GBXXX EXXONM.HLDGS 19/26
XS2010037XXX JAGUAR L.RO. 19/26 REGS
US126650DXXX CVS HEALTH 19/26
DE0003811XXX BUNDANL. KPS 15.8.26
US120568AXXX BUNGE LTD.FIN. 16/26
USU1961MAXXX COLOTATE GAS 16/26REGS
XS1476553XXX ALBERTA 16/26 MTN REGS
IUG5 LU0367026XXX INVESCO-AS.AS.ALL.A DIS
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2026
ISIN Name
US00914AAXXX SUMIS.AIR.LE 21/26 MTN
XS2333657XXX CATH.PAC.FIN 21/26 MTN
US928563AXXX VMWARE 21/26
XS2010027XXX UNITED GRP 21/28 REGS
DE000HLB2XXX LB.HESS.THR.CARRARA08K/20
DE000HLB2XXX LB.HESS.THR.CARRARA08L/20
XS0264824XXX SIEMENS FINANC.06/26REGS
XS2189356XXX ARDAGH P.F./ 20/26 REGS
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A1818
EU000A2SCXXX EFSF 23/26
CH1206367XXX WUERTH FIN. 22/26
XS2342908XXX CIFI HLDG GP 21/26
XS2521025XXX DNB BANK 22/27 FLR MTN
USC01026BXXX AIR CANADA 21/26 REGS
US581557BXXX MCKESSON 21/26
US46124HAXXX INTUIT 23/26
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2174
USG8267GAXXX SM.KAPPA TR. 24/54 REGS
DE000A352XXX KRED.F.WIED.24/36 MTN
XS2667547XXX M.B.INT.FIN. 23/26 MTN
XS2660425XXX ICELAND BOND 23/27 FLR
XS2660424XXX ICELAND BOND 23/27 REGS
XS2667627XXX CATERP.F.SV. 23/26 MTN
US91282CHXXX USA 23/26
XS1475716XXX PLAC.F.PEOP. 16/26 MTN
XS2587351XXX GM FINANCIAL 23/26 MTN
US427866AXXX HERSHEY CO. 16/26
US369550AXXX GENL DYNAMICS 16/26
US94419LAXXX WAYFAIR 19/26 CV
US15189TBXXX CENTERPOINT 24/26 CV
US18915MAXXX CLOUDFLARE 21/26 ZO CV
US219350AXXX CORNING 2036
US89356BAXXX TRANSCDA TRUST 16/76 FLR
US674599CXXX OCCID.PETROL 19/26
US690742AXXX OWENS CORNG NEW 16/26
DE0001102XXX BUNDANL.V.16/26
AU3CB0235XXX EIB EUR. INV.BK 16/26 MTN
US071813BXXX BAXTER INTL 16/26
US912810EXXX US TREASURY 2026 15.08
US02079KAXXX ALPHABET 16/26
US9128282XXX US TREASURY 2026
DE000LB1QXXX LBBW STUFENZINS 18/26
US25746UCXXX DOMINION ENERGY 16/26
US06406FAXXX BK OF NY MELLON 2026
US30231GBXXX EXXONM.HLDGS 19/26
XS2010037XXX JAGUAR L.RO. 19/26 REGS
US126650DXXX CVS HEALTH 19/26
DE0003811XXX BUNDANL. KPS 15.8.26
US120568AXXX BUNGE LTD.FIN. 16/26
USU1961MAXXX COLOTATE GAS 16/26REGS
XS1476553XXX ALBERTA 16/26 MTN REGS
IUG5 LU0367026XXX INVESCO-AS.AS.ALL.A DIS
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