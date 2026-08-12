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SCHOTT Pharma mit starkem dritten Quartal auf geplantem Wachstumskurs



12.08.2026 / 07:00 CET/CEST

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SCHOTT Pharma mit starkem dritten Quartal auf geplantem Wachstumskurs Umsatzerlöse wachsen im Q3 währungsbereinigt um 8,3 % (berichtet: 10,0 %); 9M-Umsatz mit 769,8 Mio. Euro währungsbereinigt 4,4 % über Vorjahresniveau (berichtet: 4,1 %)

EBITDA-Marge im Q3 bei 26,8 %; 9M-Marge bei 26,7 % (9M 2025: 28,9 %)

Umsatzanteil margenstarker High Value Solutions (HVS) bei sehr guten 57 % (9M)

Free Cashflow der ersten neun Monate deutlich verbessert auf 58,9 Mio. Euro (9M 2025: 39,6 Mio. Euro)

Kürzlich angehobene Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungslösungen und Verabreichungssysteme, hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 (1. Oktober 2025 - 30. Juni 2026) Umsatzerlöse von 769,8 Mio. Euro erzielt und damit das Vorjahresniveau währungsbereinigt um 4,4 % übertroffen. Das dritte Quartal verlief mit einem Umsatzwachstum von währungsbereinigten 8,3 % auf 281,8 Mio. Euro besonders stark, wobei sich die erhöhte Nachfrage breitflächig über das Produktportfolio hinweg zeigte. Der Anteil der High Value Solutions (HVS) lag auf dem hohen Vorjahresniveau von 57 %. Das EBITDA erreichte 205,3 Mio. Euro (Vorjahr: 213,3 Mio. Euro), bei einer EBITDA-Marge von 26,7 % (9M 2025: 28,9 %). "SCHOTT Pharma ist im dritten Quartal umsatzseitig stark gewachsen, wozu beide Segmente beigetragen haben. Besonders erfreulich ist die anziehende Nachfrage bei Polymerspritzen in Anwendungsbereichen außerhalb von mRNA sowie der anhaltend hohe Bedarf an vorfüllbaren Glasspritzen für GLP-1-Medikamente", so Christian Mias, CEO von SCHOTT Pharma. "Wir sehen auch im vierten Quartal eine positive Geschäftsdynamik und bestätigen unsere Anfang Juli aktualisierte Prognose, nach der wir 2026 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 6 % erwarten." Reinhard Mayer, CFO von SCHOTT Pharma, ergänzt: "Wir haben unser weltweites Investitionsprogramm konsequent fortgesetzt und dennoch in den ersten neun Monaten einen deutlich verbesserten Free Cashflow erzielt. Unsere grundsolide finanzielle Aufstellung und eine Optimierung unserer Finanzierungsstruktur verschaffen uns den Freiraum, um auch künftige Wachstumschancen wahrnehmen zu können." Segmente Der Umsatz im Segment Drug Containment Solutions (DCS), das Fläschchen, Ampullen und Karpulen aus Glas für die Aufbewahrung injizierbarer Medikamente umfasst, stieg in den ersten neun Monaten auf 445,4 Mio. Euro (Vorjahr: 413,9 Mio. Euro). Dies entspricht einem währungsbereinigten Plus von 9,2 % (berichtet: 7,6 %). Wachstumstreiber war die anhaltend hohe Nachfrage nach sterilen Karpulen und Fläschchen sowie Spezialfläschchen. Die HVS in diesem Segment entwickelten sich weiter sehr positiv und erreichten einen Umsatzanteil von 25 % (9M 2025: 23 %). Gleichzeitig zeigte sich das Geschäft mit Core-Produkten sehr robust. Das EBITDA wuchs aufgrund von Volumen- und Produktmixeffekten überproportional um 10,1 % auf 109,7 Mio. Euro (Vorjahr: 99,6 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge belief sich auf 24,6 % gegenüber 24,1 % in den ersten neun Monaten 2025. Das Segment Drug Delivery Systems (DDS) besteht aus Glas- und Polymerspritzen sowie Polymerkarpulen und damit ausschließlich aus HVS. Mit einem Umsatz von 325,1 Mio. Euro (Vorjahr: 325,8 Mio. Euro) in den ersten neun Monaten lag es währungsbereinigt 1,7 % unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (berichtet -0,2 %). Grund hierfür war der geringere Bedarf an Polymerspritzen für mRNA-Impfstoffe. Erfreulich entwickelte sich demgegenüber die Nachfrage nach Polymerspritzen für andere Anwendungsbereiche sowie nach vorfüllbaren Glasspritzen, insbesondere für GLP-1-Medikamente. Das EBITDA des Segments sank um 16,3 % auf 95,7 Mio. Euro (Vorjahr: 114,4 Mio. Euro). Hauptursächlich hierfür waren eine geringere Auslastung bei Polymerspritzen, die im H1 berichtete Wertminderung auf kundenspezifische Glasspritzen sowie im Q3 angefallene Mehrkosten im Zusammenhang mit Infrastruktur- und Prozessoptimierungen in der Produktion. Die EBITDA-Marge lag bei 29,5 % (Vorjahr: 35,1 %). Cashflow und Investitionen Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit summierte sich auf 140,7 Mio. Euro. Der Free Cashflow verbesserte sich um 49 % gegenüber den ersten neun Monaten 2025 auf 58,9 Mio. Euro (Vorjahr: 39,6 Mio. Euro), was vorrangig auf niedrigere Steuerzahlungen und eine optimierte Finanzierungsstruktur zurückzuführen ist. SCHOTT Pharma hat den Ausbau seiner Kapazitäten in beiden Segmenten - insbesondere für HVS - in den ersten neun Monaten 2026 fortgesetzt. Der Fokus lag dabei auf den Produktionsstandorten in der Schweiz und in Ungarn, um die weiter steigende Nachfrage nach spezialisierten Verpackungslösungen bedienen zu können. Die Investitionen (CAPEX) beliefen sich auf 82,5 Mio. Euro und lagen damit leicht unter dem Vorjahresniveau (9M 2025: 89,3 Mio. Euro). Innovationen Im Rahmen einer Kooperation mit Nemera, einem Hersteller von Verabreichungssystemen, bietet SCHOTT Pharma Kunden seit Juli eine verifizierte Pen-Injektor-Plattform, mit der sich Erkrankte ihre Medikamente sicher selbst injizieren können. Die Plattform kombiniert sterile 3 ml cartriQ Glaskarpulen von SCHOTT Pharma mit einem Selbstverabreichungssystem von Nemera, ist auf eine Vielzahl verschreibungspflichtiger Therapien ausgelegt und unterstützt die steigende Nachfrage nach patientenorientierten Behandlungsmodellen.

Ausblick SCHOTT Pharma bestätigt die am 8. Juli 2026 aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026, nach der das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 6 % (zuvor: 2 bis 5 %) sowie eine EBITDA-Marge von 27 bis 28 % (zuvor: rund 27 %) erwartet. Die Kennzahlenübersicht für Q3 und 9M finden Sie hier . Weitere Nachrichten zu SCHOTT Pharma finden Sie in unserem Media Center .

Webcast Christian Mias (CEO) und Reinhard Mayer (CFO) werden am 12. August 2026 um 11:00 Uhr MESZ im Rahmen einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren die Ergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun Monate 2026 erläutern. Der Audio-Webcast kann über den folgenden Link verfolgt werden. Die begleitende Präsentation steht auf der IR-Website zur Verfügung.

Über SCHOTT Pharma Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Aufbewahrungslösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Pro Minute erhalten mehr als 30.000 Menschen eine Injektion, die in einem Produkt von SCHOTT Pharma verpackt ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 5.000 Menschen aus über 65 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 17 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 986 Millionen Euro. SCHOTT Pharma ist ein seit 2023 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelisteter Teil der SCHOTT Gruppe, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung, deren Zweck die Förderung von Forschung und Lehre in den MINT-Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik ist. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com Medienkontakt Katrin Schreyer Global Communications Manager Tel.: +49 (0) 171 116 7544 E-Mail: katrin.schreyer@schott.com Lea Kaiser PR & Communications Manager Tel.: +49 (0) 151 6891 7195 E-Mail: lea.kaiser@schott.com Investor Relations Tobias Erfurth, Head of Investor Relations & Communications Jasko Terzic, Senior Manager Investor Relations E-Mail: ir.pharma@schott.com



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