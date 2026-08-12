© Foto: Oliver Berg/dpaMicrosoft könnte vor einer weiteren Kursrallye stehen. Trotz hoher KI-Investitionen sieht dieser Bernstein-Analyst die Aktie attraktiv bewertet und Microsoft gut aufgestellt. Seit Microsofts Veröffentlichung der Quartalszahlen Ende Juli legte die Aktie 30 Prozent zu und liegt damit auch seit Jahresbeginn wieder im Plus. Nach Einschätzung von Bernstein könnte die Rallye erst am Anfang stehen. Bernstein hebt Kursziel auf 660 US-Dollar an Microsoft wird derzeit mit etwa dem 25-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Vor einem Jahr lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Gewinnschätzungen noch bei 33. Analyst Mark Moerdler erhöhte sein Kursziel deshalb von 647 auf 660 US-Dollar. Das …
Enthaltene Werte: US5949181045Den vollständigen Artikel lesen
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