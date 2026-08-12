Ethereum Prognose im August 2026 nach 244 Millionen Dollar Zuflüssen

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Die Ethereum Prognose hat sich aufgehellt, denn ETH notiert bei rund 1.920 Dollar und legte auf Wochensicht etwa 2,5 Prozent zu. In der ersten Augustwoche flossen rund 244 Millionen Dollar in die amerikanischen Spot ETFs, kumuliert stehen diese Produkte bei etwa 11,46 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen. Im Monatsvergleich gewann ETH fast acht Prozent, während Bitcoin kaum vom Fleck kam. Über dem Kurs liegt jedoch weiterhin der 100 Tage Durchschnitt bei 1.924 Dollar. Scheitert ETH dort zum wiederholten Mal, oder fällt diesmal die Marke von 2.000 Dollar.

Ethereum Prognose zwischen 1.950 Dollar Widerstand und stabilen Zuflüssen

Der Kurs von Ethereum liegt laut CoinGecko bei etwa 1.920 Dollar, mit einem Plus von 0,3 Prozent in 24 Stunden und 2,5 Prozent auf Wochensicht. Bei rund 120 Millionen Token im Umlauf ergibt das eine Marktkapitalisierung von etwa 230 Milliarden Dollar und weiterhin Rang zwei hinter Bitcoin. Der Abstand zum Hoch des Jahres 2025 nahe 5.000 Dollar zeigt, wie tief die Korrektur gereicht hat. Das Handelsvolumen der vergangenen 24 Stunden lag bei rund 3,6 Milliarden Dollar, was auf eine ruhige, aber stetige Marktphase hindeutet.

Für die kurzfristige Ethereum Prognose zählt vor allem eine Marke. Nach der Analyse von CaptainAltcoin kann ETH die 2.000 Dollar testen, sobald Käufer den Kurs über den Widerstand bei 1.950 Dollar drücken. Fällt ETH dagegen unter 1.900 Dollar zurück, schwächt das die gesamte Aufwärtsstruktur. Der 50 Tage Durchschnitt bei etwa 1.850 Dollar bildet die nächste Auffanglinie darunter. Ein Ausbruch über 1.924 Dollar wäre die erste höhere Struktur seit Juni. Die stetigen Zuflüsse in die Fonds geben dem Kurs dabei eine Nachfragebasis, die im Frühjahr noch fehlte.

Der Vergleich der Ethereum Prognose mit dem Rest des Marktes fällt trotzdem nüchtern aus. Bei 230 Milliarden Dollar Bewertung müsste frisches Kapital in Milliardenhöhe fließen, damit sich der Kurs verdoppelt. Diese Größenordnung erklärt, warum ein Teil des Geldes dorthin wandert, wo die Bewertung noch ganz am Anfang steht.

Ethereum Prognose und Pepeto mit einer Cross Chain Bridge für jede Wallet

Mehr als 500 Millionen Menschen halten heute Kryptowährungen, und den meisten fehlt ein Werkzeug, das vor dem Kauf prüft, ob ein Token sicher ist. Pepeto setzt genau dort an, weil ein ehemaliger Binance Experte diesen Handelsplatz aufgebaut hat.

Die Cross Chain Bridge sendet Token über Netzwerke hinweg zu einem Bruchteil dessen, was andere Plattformen verlangen. Daneben läuft ein Risiko Scorer, der jeden Vertrag liest und dem Halter sagt, was daran nicht stimmt, bevor ein einziger Dollar hineinfließt. Beide Bausteine arbeiten in einem einzigen System. Ein Halter fügt eine Vertragsadresse ein, sieht den Gefahrenwert in Sekunden, und wenn der Token besteht, bewegt die Bridge die Mittel von Ethereum oder BNB Chain dorthin, wo der Trade stattfinden soll. Keine zweite Anwendung, kein Umweg, keine verlorene Zeit.

Diese Ausgangslage erklärt, warum der Vorverkauf bereits mehr als 10 Millionen Dollar erreicht hat, getragen von Käufern, die die Werkzeuge im Betrieb gesehen und die Rechnung für klar genug gehalten haben. SolidProof hat den kompletten Code des Projekts untersucht und freigegeben, lange bevor der Verkauf öffnete, was Anlegern eine Prüfgrundlage gibt, die viele andere Vorverkäufe in dieser Form nicht vorlegen.

Die Gesamtmenge ist bei 420 Billionen Token fixiert, und ein erwartetes Binance Listing steht voraus mit der Kraft, alles neu zu bewerten, sobald der Handel öffnet. Bei 0,0000001887 Dollar je Token liegt der Abstand zwischen heute und dem Listingpreis genau dort, wo die Rendite entsteht. Ein Handelsplatz, der schon vor dem Listing funktioniert, dürfte diesen Einstiegspreis nicht behalten, sobald das Fenster schließt.

Fazit

Die Ethereum Prognose hat sich mit 244 Millionen Dollar an frischen Zuflüssen und einem Monatsplus von fast acht Prozent verbessert. Der Weg zurück über 2.000 Dollar bleibt für einen Coin mit 230 Milliarden Dollar Bewertung dennoch ein Weg in kleinen Schritten. Frühe ETH Käufer unter zehn Dollar machten aus winzigen Einsätzen Vermögen, weil sie vor der Menge da waren. Das Listing ist der Moment, in dem Vorverkaufskäufer einsammeln, wofür alle anderen später mehr bezahlen. Jede Stunde bringt den Moment näher, in dem dieser Einstiegspreis verschwindet, und nur wer vorher dabei ist, kann den Abstand zum Listingpreis noch für sich verbuchen.

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Häufig gestellte Fragen

Was verbessert die Ethereum Prognose im August 2026?

Rund 244 Millionen Dollar an Zuflüssen in die Spot ETFs in der ersten Augustwoche und ein Monatsplus von fast acht Prozent. Über 1.950 Dollar rückt die Marke von 2.000 Dollar in Reichweite.

Wie unterscheidet sich Pepeto von Ethereum als Einstieg?

Pepeto steht noch zum Vorverkaufspreis, während ETH bei rund 1.920 Dollar und 230 Milliarden Dollar Bewertung handelt. Der Vorverkauf läuft über pepetocoin.com, und weitere Angaben finden sich unter pepetocoin.com.