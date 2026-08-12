Die USA gehen gegen Schiffe vor, die iranische Häfen anlaufen oder von dort auslaufen. Nun hat das US-Militär einen Tanker angegriffen, der versucht haben soll, die bestehende Blockade zu umgehen. So wurde das unter panamaischer Flagge fahrende Frachtschiff "M/V Vela Nova" unter Beschuss genommen.Das Schiff habe sich demnach auf einen iranischen Hafen zubewegt. Inzwischen sei es "nicht mehr auf dem Weg Richtung Iran". Die Besatzung habe zuvor "wiederholte Warnungen" nicht beachtet. Zunächst war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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