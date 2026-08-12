Für die Aktionäre von On Holding ist der Dienstag bitter verlaufen. Die Aktie des Schweizer Sportartikelherstellers verlor zeitweise rund 20 Prozent und rutschte bis auf 30,12 US-Dollar ab. So günstig war das Papier zuletzt im Februar 2024. Mit diesem Absturz holte die Aktie auch gleichzeitig Tennis-Idol Roger Federer aus dem Kreis der Milliardäre. Dabei hat On im zweiten Quartal durchaus Wachstum geliefert. Der Umsatz erhöhte sich um 13,5 Prozent auf 850,3 Millionen Schweizer Franken. Währungsbereinigt betrug das Plus sogar 21,6 Prozent. Allerdings hatten Analysten mit mehr gerechnet. Sie wollten mindestens 881 Millionen Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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