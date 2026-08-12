Mitteilung der Formycon AG: Formycon berichtet über wichtige operative Erfolge im ersten Halbjahr 2026 und zeigt deutlich verbesserte Finanzzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - Finanzzahlen des ersten Halbjahres deutlich über den Vorjahreszahlen mit signifikantem Umsatzsprung - Prognose für 2026 wird bestätigt - Erfolgreicher Abschluss der klinischen Entwicklung von FYB206 unterstreicht Formycons Position in der Führungsgruppe der Entwickler eines Pembrolizumab-Biosimilars- EU-Launch von FYB203 markiert nächsten Schritt in der kommerziellen Etablierung des Portfolios - OneSource-Partnerschaft stärkt Manufacturing-Netzwerk und Wettbewerbsfähigkeit - Operative Fortschritte und Weichenstellungen im Rahmen der FYB4Growth-Strategie stärken Wachstumsbasis insgesamt - Einladung zur heutigen Telefonkonferenz um 15:00 Uhr (MESZ) Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") berichtet heute über die positive Geschäftsentwicklung und die Finanzergebnisse des Konzerns für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026. Dr. Stefan Glombitza, CEO der Formycon AG, sagte: "Formycon hat im ersten Halbjahr 2026 wichtige operative Fortschritte erzielt und zentrale Weichenstellungen für die nächste Wachstumsphase vorgenommen. Mit dem erfolgreichen Abschluss der klinischen Entwicklung von FYB206 konnten wir unsere Position in der Führungsgruppe der Pembrolizumab-Biosimilar-Entwickler weiter stärken; unser Fokus liegt nun klar darauf, mit Nachdruck die nächsten Schritte in Richtung Zulassungsantrag abzuschließen. FYB4Growth ist unser strategischer Kompass, den wir konsequent umsetzen für eine nachhaltige Wertschöpfung. Die Weiterentwicklung unseres Portfolios wie auch der erfolgreiche Ausbau unseres Partnernetzwerks im ersten Halbjahr sind wichtige Fortschritte entlang dieser strategischen Leitplanken." Enno Spillner, CFO der Formycon AG, kommentierte: "Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr bestätigt unseren Wachstumskurs für das Geschäftsjahr 2026, mit insgesamt signifikant steigenden Umsätzen aus verschiedenen Produkten und einer deutlichen Ergebnisverbesserung. Für den weiteren Jahresverlauf erwarten wir, dass Entwicklungsmeilensteinzahlungen für FYB206 sowie Royalties aus der Vermarktung von FYB202 die wesentlichen Umsatzbeiträge leisten werden, die uns helfen unsere Ziele zu erreichen. Dabei wird insbesondere die weitere Marktdurchdringung ...

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