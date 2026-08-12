DJ Hannover Rück bestätigt Ausblick nach Gewinnrückgang im 2. Quartal

DOW JONES--Die Hannover Rück hat im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Rückversicherer schnitt aber besser ab als erwartet und bestätigte die Jahresprognose.

Im zweiten Quartal sank der Nettogewinn des DAX-Konzerns um 17 Prozent auf 695 Millionen Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 682 Millionen gerechnet.

Im ersten Halbjahr stieg der Gewinn um 7 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

Das EBIT ging im Quartal bei einem stabilen Rückversicherungsumsatz um knapp 10 Prozent auf 961 Millionen Euro zurück. Auch hier schnitt der Konzern etwas besser ab als erwartet. Das Kapitalanlageergebnis kletterte um 38 Prozent auf 648 Millionen Euro.

Für 2026 strebt die Hannover Rück weiterhin einen Nettogewinn von mindestens 2,7 Milliarden Euro an nach 2,64 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Analystenkonsens sieht den Gewinn bei 2,77 Milliarden Euro.

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August 12, 2026 01:52 ET (05:52 GMT)

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