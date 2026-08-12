Es ist schon erstaunlich, wie sich die weltweiten Börsen derzeit von den geopolitischen Krisenherden loslösen und immer neue Rekorde erreichen können. So konnten auch die Indizes in Japan und Südkorea heute weiter zulegen. Aber es zeichnet sich immer mehr ein Auseinanderdriften zwischen den klassischen Technologieaktien und dem Rest ab.

Heute wurden einmal mehr die Halbleiter- und KI-Aktien stark nachgefragt, nachdem die US-Unternehmen Coreweave und Super Micro Computer gestern nach Börsenschluss besser als erwartete Quartalszahlen vorlegen konnten. Die Aktienmärkte in China mussten dagegen Kursverluste hinnehmen, weil die Investoren dort die Risiken durch die anziehenden Rohstoffpreise übergewichten.

Auch für Europa stellen die weiter anziehenden Ölpreise einen klar erkennbaren Belastungsfaktor für die weitere Preisentwicklung und damit für den Konsum dar. Die Investoren müssen sich entscheiden, ob sie auf Deeskalation und dadurch sinkende Energiepreise setzen oder aber vorsichtiger agieren und lediglich den Technologieboom weiter verfolgen. Zumindest konnte die Gelassenheit der Anleger den DAX gestern ebenfalls auf ein neues Allzeithoch befördern, was in der aktuellen Situation eine erstaunliche relative Stärke bedeutet.

Die heute anstehenden US-Verbraucherpreise könnten jedoch Wasser in den Wein der Börsenoptimisten schütten und die Zinsangst zurück auf das Börsenparkett holen. Auf Jahressicht lagen diese zuletzt mit 3,5 Prozent über dem gesteckten Ziel der US-Notenbank von zwei Prozent. In Deutschland sind die Verbraucherpreise mit einem Anstieg von 2,9 Prozent auf Jahressicht und 0,9 Prozent auf Monatssicht im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.

Die Berichtssaison spielt bei den deutschen Unternehmen heute noch einmal eine kleine Rolle. So stehen zu Börsenbeginn die Quartalszahlen von Hannover Rück, TUI, Indus und Brenntag im Fokus der Investoren. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 26 250 und 26 500 Punkten bewegen.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

