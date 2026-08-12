Google Maps bietet eine Funktion, die zahlreiche Nutzer:innen womöglich gar nicht kennen. Darüber kannst du bei wiederkehrenden Zielen Zeit sparen und musst nicht jedes Mal die richtige Adresse eingeben. Wie du die Maps-Funktion nutzt. Wer regelmäßig Google Maps nutzt und dabei oftmals dieselben Adressen ansteuert, wird sicherlich schon davon genervt gewesen sein. Denn jedes Mal die Adresse neu einzutippen und womöglich noch Fehler bei der Eingabe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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