Die Betriebe gehen sehr viel häufiger von einem Rückgang als von einem Anstieg in den kommenden fünf Jahren aus. Jüngere Arbeitnehmer sind besonders häufig betroffen. Viele Unternehmen in Deutschland rechnen durch den Einsatz von KI mit sinkenden Löhnen. "Insgesamt sehen wir, dass deutlich mehr Unternehmen negative Effekte erwarten als positive", fasst Ifo-Forscherin Anna Ruffert die Ergebnisse einer Umfrage zusammen, an der mehr als 3.000 Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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