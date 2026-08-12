Mitteilung der Singulus Technologies AG: SINGULUS TECHNOLOGIES steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 - Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr - Refinanzierung durch strategischen Partner stärkt die Finanzierungsbasis - Bruttomarge über Vorjahreswert - SINGULUS TECHNOLOGIES übernimmt die Geschäftsaktivitäten der vormaligen MASS GmbH - Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat das erste Halbjahr 2026 mit einer verbesserten Geschäftsentwicklung abgeschlossen. Umsatz, Ergebnis und Auftragseingang konnten gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 auf 45,3 Mio. € (Vorjahr: 31,3 Mio. €). Das EBIT verbesserte sich auf 2,7 Mio. € nach -1,3 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge erhöhte sich auf 33,5 % (Vorjahr: 31,9 %). Der Auftragseingang stieg auf 37,9 Mio. € (Vorjahr: 21,1 Mio. €). Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni 2026 bei 55,1 Mio. €, die frei verfügbare Liquidität betrug 6,8 Mio. € (31. Dezember 2025: 6,2 Mio. €). Im ersten Halbjahr bewegt sich die Bruttomarge über dem Vorjahresniveau und betrug 33,5 % (Vorjahr: 31,9 %). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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