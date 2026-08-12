Bechtle hat im zweiten Quartal 2026 kräftig zugelegt und damit ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Der IT-Dienstleister steigerte Geschäftsvolumen, Umsatz und Vorsteuerergebnis zweistellig. Gleichzeitig kletterte der Auftragsbestand auf einen neuen Rekordwert von 3,5 Milliarden Euro. Die starke Entwicklung hat den Vorstand dazu veranlasst, die Prognose für das Gesamtjahr deutlich anzuheben. Für Anleger ist das ein wichtiges Signal: Bechtle wächst aktuell nicht nur trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds, sondern verbessert gleichzeitig die Profitabilität. Geschäftsvolumen steigt um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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