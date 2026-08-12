Masterflex zeigt im ersten Halbjahr 2026, dass profitables Wachstum auch in einem schwierigen Marktumfeld möglich ist. Der Spezialist für Schlauch- und Verbindungssysteme steigerte Umsatz, EBIT und Konzernergebnis, obwohl der internationale Kapazitätsausbau in Marokko zunächst zusätzliche Kosten verursacht. Besonders positiv: Die EBIT-Marge verbesserte sich leicht, der Auftragsbestand legte weiter zu und die Bilanz bleibt mit einer Eigenkapitalquote von mehr als 70 Prozent ausgesprochen solide. Für Anleger rückt damit zunehmend die Frage in den Mittelpunkt, ob die neuen Kapazitäten ab 2027 zusätzliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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