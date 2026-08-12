BÖRSE AKTUELL: Trump erklärt volle Kontrolle über die Straße von Hormus, die Märkte bleiben skeptisch

In unserem Überblick Börse Aktuell richten sich alle Blicke auf die neuen US-Inflationsdaten (VPI). Vor der Veröffentlichung hielt sich die Wall Street spürbar zurück und beendete den letzten Handelstag im Minus. Der S&P 500 sowie der Dow Jones verloren jeweils 0,3 - während der Nasdaq um 0,6 - nachgab.

Super Micro Computer überzeugt mit starker FY27-Prognose

Für positive Impulse in der Tech-Branche sorgte nach Börsenschluss Super Micro Computer. Das Unternehmen legte exzellente Ergebnisse für das vierte Quartal vor:

Umsatz: 11,12 Milliarden USD (+93 - im Vergleich zum Vorjahr)

Bereinigter Gewinn je Aktie (EPS): 1,70 USD (deutlich über den Analystenerwartungen)

Bruttomarge: Anstieg auf 17,6 %

Die größte Überraschung lieferte das Management jedoch beim Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027: Super Micro erwartet einen Umsatz von 65 bis 72 Milliarden USD - der Marktbericht der Börse lag im Konsens zuvor bei lediglich 52,5 Milliarden USD.

Geopolitische Spannungen belasten Börse aktuell: Straße von Hormus im Fokus

Die Situation an der Straße von Hormus bleibt angespannt. Zwar erklärte US-Präsident Donald Trump, die USA hätten die "volle Kontrolle" über die Meerenge und der Schiffsverkehr laufe, aktuelle Daten zur Schifffahrt bestätigen dies jedoch nicht. Neue Zwischenfälle mit Handelsschiffen im Bab al-Mandab sowie im Golf von Oman unterstreichen die anhaltend hohen Risiken. Golfstaaten suchen bereits verstärkt nach alternativen Transportrouten. Das deutet darauf hin, dass die Akteure vor Ort von einer länger anhaltenden Krise ausgeben.

Ölpreise steigen weiter - EIA hebt Prognosen an

Die Hoffnungen auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran stehen im ständigen Konflikt mit neuen Angriffen auf Frachter in der Region. Dennoch gibt es Signale für Fortschritte bei den Gesprächen zur Wiedereröffnung der Wasserstraße. Aufgrund von Produktionsausfällen und logistischen Problemen hat die US-Energiebehörde EIA ihre Ölpreisprognosen für 2026 und 2027 angehoben....

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