Gestern haben wir den DAX und den EuroStoxx 50 nach drei ungewöhnlich strengen Kriterien durchleuchtet: niedrige Bewertung, positive Analystenrevisionen und echte Insiderkäufe. Heute setzen wir die Strategie auf der anderen Seite des Atlantiks fort und nehmen die 30 Schwergewichte des Dow Jones unter die Lupe. Das Ergebnis fällt allerdings weniger glatt aus als in Deutschland und gerade das ist aufschlussreich. Wer harte Filter definiert, muss auch akzeptieren, wenn der Markt nicht genügend passende Kandidaten liefert.Unter den interessantesten Dow-Werten scheitert derzeit fast jeder an mindestens einer Hürde. Zwei Aktien besitzen aus unserer Sicht derzeit dennoch ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis. Die finden Sie bei uns in der Termin Börse daily, das geht im Abo oder im Einzelabruf (KLICK HIER).
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