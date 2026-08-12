INDUS Holding hat ihren vollständigen Bericht für Q2/H1 26 veröffentlicht und dabei starke Q2-Zahlen bestätigt, während eine klarere Sicht auf die zugrunde liegende Dynamik geboten wird. Der Umsatz im Q2 stieg im Jahresvergleich um 20,6 % auf 523,6 Mio. EUR, und das bereinigte EBITA schoss im Jahresvergleich um 160 % auf 81,1 Mio. EUR (Marge: 15,5 %). Während die spezielle Situation mit Wolfram im Bereich Materials Solutions weiterhin außergewöhnliche Rentabilität treibt, hebt der detaillierte Bericht eine ermutigende sequenzielle Erholung im Bereich Engineering hervor, starkes organisches Wachstum im Bereich Infrastruktur sowie ein robustes Book-to-Bill-Verhältnis von 1,14x über die Gruppe hinweg. Ein sequenzieller Rückgang des FCF im Q2 (+37,2 Mio. EUR gegenüber Q1 -74,1 Mio. EUR) lindert zudem die Bedenken hinsichtlich des Working Capitals. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 43,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/indus-holding-ag
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