TKMS hat für die ersten neun Monate einen starken Bericht vorgelegt und die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Der Umsatz stieg um 19 % auf 1.890 Mio. EUR (mwb-Schätzung: 1.780 Mio. EUR), während das bereinigte EBIT von 110 Mio. EUR um 13 % bei einer Marge von 5,8 % wuchs und ebenfalls über unserer Schätzung lag. Das Management prognostiziert nun ein Umsatzwachstum von 10-12 % (zuvor: 2-5 %) und eine bereinigte EBIT-Marge von bis zu 6,5 % (zuvor: >6 %). Interessanterweise wurde die frühere Bezugnahme auf eine "Backend-Wachstumsbeschleunigung" aus der mittelfristigen Prognose entfernt, was darauf hindeutet, dass das Management nun schon von einem Wachstum von >10 % ausgeht. Der Auftragsbestand belief sich Ende Juni auf 20,1 Mrd. EUR, und wir erwarten im vierten Quartal einen weiteren starken Anstieg. Ein detaillierterer Sektorbericht zum Auftragsbestand wird nächste Woche von uns folgen. Der negative Free Cash Flow (FCF) von 204 Mio. EUR für die ersten neun Monate entsprach unseren zeitlichen Erwartungen, wobei das Unternehmen für das Gesamtjahr einen positiven FCF prognostiziert. Wir erhöhen unsere Schätzungen und das Kursziel auf 140,00 EUR (von 135,00 EUR) und bestätigen unsere Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa





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