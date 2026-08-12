Freiburg/Kabul (ots) -Ernährungslage verschlechtert sich weiter - Frauenrechte weiter eingeschränkt - Caritas international arbeitet in sechs Provinzen und hilft jährlich 300.000 Menschen.Fünf Jahre nach der Machtübernahme der Taliban am 15. August 2021 ist Afghanistan weiterhin Schauplatz einer der größten humanitären Krisen der Welt. Die Lebensbedingungen vieler Menschen haben sich weiter verschlechtert - eine Trendwende ist nicht in Sicht. "Die Ernährungs- und Einkommenssituation im Land ist dramatisch. Fehlende Arbeitsplätze und fünf Dürrejahre in Folge haben die Bevölkerung weiter verarmen lassen und die Mangelernährung zementiert", bilanziert Veronika Staudacher die humanitäre Lage. Sie ist Leiterin des Büros von Caritas international in Kabul. "Frauen und Kinder unter zwei Jahren leiden besonders darunter." Laut den Vereinten Nationen ist nahezu die Hälfte der Bevölkerung von humanitärer Hilfe abhängig."In Afghanistan leben seit 2023 auch sechs Millionen Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus dem Iran und Pakistan. Weder die afghanische Wirtschaft noch das humanitäre System sind in der Lage, diese zusätzlichen Menschen aufzunehmen oder zu versorgen", erläutert Staudacher weiter. Unterbrochene Handels- und Transportwege durch regionale Spannungen sowie der Konflikt mit Pakistan haben Lebensmittel und andere lebenswichtige Güter für die Menschen in Afghanistan unbezahlbar gemacht. "So kann ich kein Licht am Ende dieses humanitär düsteren Tunnels erkennen", sagt die Büroleiterin in Kabul mit Blick auf die sinkende Motivation internationaler Geldgeber.Auch die sehr bedrückende Menschenrechtslage für Frauen im Land trägt zur Situation bei. "Die systematische Ausgrenzung von Frauen aus dem öffentlichen Leben, berufliche und schulische Verbote, sowie die zunehmende Abhängigkeit von männlichen Angehörigen nehmen dem Land jede Zukunftsaussichten", bedauert Staudacher. Schon jetzt sind viele Dienstleistungen eingeschränkt, und insbesondere im Gesundheitswesen fehlen zunehmend weibliche Fachkräfte. Diese Situation droht sich weiter zu verschärfen, da die Mädchen von weiterführender Bildung ausgeschlossen sind. Die Zahl von Ärztinnen, Krankenschwestern und Hebammen wird weiter sinken.Caritas international arbeitet seit den 1980er Jahren in Afghanistan. Mit einem jährlichen Etat von etwa 2,5 Millionen Euro werden über Partnerorganisationen in sechs Provinzen Hilfen für die Bevölkerung geleistet. Derzeit unterstützt das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes unter anderem ein Mutter-Kind-Projekt in Kabul zur Verbesserung der Gesundheitsvorsorge von Schwangeren und Müttern, sowie eine Prothesenwerkstatt in Faryab. In der Provinz Bamiyan hilft Caritas international gemeinsam mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Gemeinden bei der landwirtschaftlichen Katastrophenvorsorge. Und in den Provinzen Herat, Uruzgan und Nangarhar leistet Caritas international mit Mitteln des Auswärtigen Amtes Nothilfe. Zudem wird die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und der Aufbau von Rehabilitationsdiensten nach dem Erdbeben 2025 fortgesetzt.Hinweis an die Redaktionen: Veronika Staudacher steht für Interviews in Kabul zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die Pressestelle 0761 200 510.Caritas international ruft dringend zu Spenden für Afghanistan auf. Stichwort: Hilfe für Afghaninnen und AfghanenDeutscher Caritasverband e.V.IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02BIC: BFSWDE33XXXwww.caritas-international.deCaritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dr. Dirk Reinsberg (verantwortlich -293), Reiner Fritz(Durchwahl -510).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/6331748